Boruto: Ikemoto parla dell’influenza di Dragon Ball

Boruto: Two Blue Vortex, la seconda parte del sequel di Naruto, si è particolarmente rivelato stato un successo, visto che i lettori hanno accolto con grande positività la nuova versione del giovane Uzumaki. Sulla falsa riga di Shippuden, la seconda parte del manga disegnato da Ikemoto vede il figlio del Settimo Hokage vivere in un mondo molto diverso da quello che conosceva.

Anche se lo Studio Pierrot non ha confermato quando i fan potranno tornare a guardare Boruto sul piccolo schermo, il manga va avanti e il mangaka di Two Blue Vortex, Mikio Ikemoto, ha rivelato che Dragon Ball Z ha una grande influenza sul mondo dei ninja.

Chiaramente senza Masashi Kishimoto non ci sarebbe stato Boruto, ossia il figlio di Naruto e soprattutto protagonista del sequel del franchise shonen. Kishomoto non è tornato a lavorare su Naruto con altri capitoli, ma è presente nella supervisione del manga sequel. Invece, a gestire tutti i disegni vi è Mikio Ikemoto, che ha rivelato tutto il suo amore per Dragon Ball Z. In una nuova intervista, il mangaka infatti ha affermato quanta influenza abbiano i guerrieri Z sul mondo dei ninja.

“Si dice spesso che Boruto sia più Dragon Ball che Naruto” esordisce Ikemoto. E poi prosegue dicendo di aver sviluppato una sorta di dipendenza dai manga a un’età impressionabile e, ovviamente, ha imparato quasi tutto su come disegnare da Dragon Ball.

Lo Studio Pierrot si è preso una pausa dal mondo dei ninja, ma inizialmente aveva in programma di realizzare quattro nuovi episodi originali della serie di Naruto. Sfortunatamente, le puntate ha subito uno slittamento indefinito poiché Pierrot voleva migliore l’animazione degli episodi. Successivamente, però, lo studio di animazione ha adottato un piano per concentrarsi maggiormente sui progetti anime “stagionali”, come ha fatto Ufotable per Demon Slayer. Inoltre ha delineato un piano simile per sta Bleach: la Guerra dei Mille Anni, che porterà la sua terza serie di episodi sul piccolo schermo nel 2024. Con alcuni eventi importanti che si svolgeranno nel mondo dei ninja, il ritorno di Pierrot nel franchise di Naruto costituirà un grande evento nel mondo degli anime.

Fonte – Comicbook