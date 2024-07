Ranma 1/2: Trailer e poster rivelati da Studio MAPPA

Il ritorno di Ranma 1/2 è ormai imminente, e il primo trailer del nuovo adattamento anime è stato appena pubblicato. Grazie al lavoro dello Studio MAPPA, conosciuto per successi come Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, il celebre manga di Rumiko Takahashi sta per rivivere con una nuova veste grafica.

Dettagli sul Rilancio

Il rilancio di Ranma 1/2 è stato annunciato all’inizio di quest’anno e promette di riportare sullo schermo la magia dell’originale. Il progetto è diretto da Konosuke Uda, affiancato da una squadra di talentuosi direttori dell’animazione come Hiromi Taniguchi, Tsuyoshi Yoshioka, Yoshiko Saito e Nao Otsu. Il primo trailer ha già mostrato come il team abbia saputo rendere omaggio all’arte di Takahashi, mantenendo intatta l’essenza della serie.

Data di Uscita e Distribuzione

La serie farà il suo debutto in autunno, precisamente il 5 ottobre. Al momento non è stato ancora annunciato su quale piattaforma verrà trasmessa, ma considerando i recenti simulcast di altre opere di Takahashi, è probabile che Ranma 1/2seguirà la stessa strada.

Il Cast

Il trailer ha anche introdotto il cast vocale che darà vita ai personaggi principali:

Kappei Yamaguchi come Ranma Saotome

come Ranma Saotome Megumi Hayashibara come Ranma femmina

come Ranma femmina Noriko Hidaka come Akane Tendo

come Akane Tendo Minami Takayama come Nabiki Tendo

come Nabiki Tendo Kikuko Inoue come Kasumi Tendo

come Kasumi Tendo Akio Otsuka come Soun Tendo

come Soun Tendo Cho come Genma Saotome

come Genma Saotome Koichi Yamadera come Ryoga Hibiki

come Ryoga Hibiki Rei Sakuma come Shampoo

come Shampoo Kenichi Ogata come Narratore

Un Classico che Ritorna

Ranma 1/2 è considerato un classico tra i fan di Rumiko Takahashi. L’anime originale, prodotto da Studio Deen, è andato in onda dal 1989 al 1992. Dopo oltre trent’anni, la serie è pronta a fare il suo ritorno, portando la commedia romantica e le avventure marziali di Ranma a una nuova generazione di spettatori.

La storia segue Ranma Saotome, un giovane artista marziale che, durante un allenamento in Cina, cade in una sorgente maledetta che lo trasforma in una ragazza quando viene bagnato con acqua fredda. Suo padre, Genma, subisce una maledizione simile che lo trasforma in un panda. La serie esplora le avventure di Ranma mentre cerca di adattarsi alla sua nuova vita, affrontando sfide e intrighi romantici.

Il ritorno di Ranma 1/2 è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di anime. Con la qualità garantita da Studio MAPPAe un cast stellare, la serie promette di essere un grande successo. I fan possono già segnare sul calendario la data di uscita per non perdersi il ritorno di uno dei classici più amati.

Fonte Comic Book