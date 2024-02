Dragon Ball Z si aggiudica un premio prestigioso ai Global Demand Awards

Il famoso franchise di Dragon Ball ha proseguito il suo percorso stampato con la serie Super. Questo infatti porta avanti la storia dei Guerrieri Z, che ha messo Goku e gli altri personaggi della serie contro divinità, dimensioni alternative e minacce del passato. Sebbene Dragon Ball Super abbia esplorato nuovi territori, molti fan considerano ancora Dragon Ball Z il livello più alto del franchise shonen. Recentemente, la serie sequel è riuscita a rivendicare un importante premio ai “Global Demand Awards“. Si consolida infatti ancora una volta come una delle più grandi serie anime di tutti i tempi, regolarmente rivisitata fino ai giorni nostri.

La serie anime di Dragon Ball Z ha debuttato per la prima volta nel 1989, dopo il successo del suo predecessore, Dragon Ball. Il sequel ha colto l’occasione per rivelare che il protagonista, Goku, era in realtà un alieno della razza Saiyan, inviato sulla Terra per conquistarla e prepararsi all’arrivo del suo popolo. Fortunatamente per gli abitanti del pianeta Terra, un colpo alla testa ha fatto sì che Goku non seguisse mai le orme di suo padre come conquistatore lavorando per Freezer. Al contrario ha stretto amicizie e si è allenato al meglio per farsi trovare sempre pronto. Terminato con la saga di Majin Bu, la serie Z è senza dubbio uno dei franchise più influenti di tutti i tempi, e questo recente premio lo dimostra ancora una volta.

I Global Demand Awards sono una piattaforma che monitora “l’attività globale dei fan” per determinare i vincitori delle sue categorie. Vengono raccolti regolarmente dati basati sulla domanda del pubblico globale per incoronare i vincitori. In più collaboreranno con il Guinness World Records per quanto riguarda le nomination. Per Dragon Ball Z in particolare, la serie ha vinto il premio “Most In-Demand Legacy Series in The World 2023“, dimostrando come i fan siano ancora legati e interessati alle storie passate di Goku.

Inoltre quest’anno sarà particolarmente importante per il franchise nato dalla mente di Akira Toriyama. Infatti la serie tornerà dopo diverso tempo sul piccolo schermo con un nuovo progetto anime intitolato Ball Daima. La nuova serie anime arriverà sul piccolo schermo questo autunno e avrà luogo dopo la morte di Kid Bu ma prima dell’arrivo di Beerus e Whis. Sarà quindi inserito nella sequenza temporale originale di Dragon Ball Z.

Fonte – Comicbook