Dragon Ball: Daima: nuovo trailer ufficiale e periodo di uscita dell’anime

Dragon Ball Daima è tornato ad aggiornare i fan con un nuovo imperdibile trailer che mette in risalto Kid Goku in azione. Dopo alcuni mesi dal sorprendente annuncio del nuovo anime, Toei Animation sta tenendo il passo con la produzione di questo nuovo progetto anime. In occasione dell’evento Battle Hour del franchise Daima ha fatto un’apparizione speciale in live streaming per aggiornare i fan sui suoi progressi. E infatti il nuovo trailer ufficiale è visibile in cima al presente articolo, e inoltre, è possibile scoprire il suo periodo di uscita.

L’evento è iniziato questo fine settimana come un evento in due parti. Sebbene gran parte del live streaming fosse dedicato al futuro dei videogiochi di Dragon Ball, non tutto era nei tempi previsti. Toei Animation ha confermato che avrebbe trasmesso in live streaming uno speciale panel di Daima alla fine dell’evento. E questo panel includeva un nuovo trailer che mostrava molti dei personaggi tornati bambini, tra cui Goku, in azione.

Ricordiamo che il primo annuncio di Daima risale allo scorso ottobre in occasione del Comic Con di New York. Toei Animation sta lavorando a stretto contatto con il famoso mangaka della serie, Akira Toriyama, sulla storia canonica. Per quanto riguarda questo nuovo progetto anime, Daima seguirà gli eventi di Goku e degli altri Guerrieri Z tornare bambini a causa di una cospirazione contro i nostri eroi. Infatti un gruppo misterioso, attraverso la richiesta di un desiderio, riesce a fare in modo che tutti i personaggi vengano trasformati in bambini. Così Goku deve viaggiare con il Kaioshin per rimediare a tutto e poi compensare le sue dimensioni ridotte, tornerà a utilizzare il famoso bastone Nyoi.

Possiamo confermare anche che la premiere di Dragon Ball Daima è prevista per l’autunno 2024. Quindi ora si conosce il periodo di uscita ufficiale anche se non ci sono dettaglia su una data di uscita e tantomeno si sa dove sarà visibile. Akira Toriyama è coinvolto in questo progetto, che farà parte dei festeggiamenti dei 40 anni del franchise dal suo debutto su Weekly Shonen Jump.

