Il regista di Godzilla Minus One parla della nomination agli Oscar

Godzilla Minus One ha ottenuto un risultato straordinario. Il blockbuster sui mostri, uscito lo scorso anno, può essere descritto come nient’altro che un successo fenomenale. Dopo la sua première in Giappone, Godzilla Minus One è diventato una forza della natura cinematografica, superando tutte le aspettative con un incasso sorprendente di oltre 100 milioni di dollari. La straordinaria performance del film della Toho ha ora guadagnato una prestigiosa candidatura agli Academy Awards, e il regista Takashi Yamazaki condivide la sua emozione per il riconoscimento.

La notizia della storica nomination di Godzilla Minus One per i Migliori Effetti Speciali alla 96ª edizione degli Academy Awards è stata recentemente durante la presentazione delle candidature ufficiali ovviamente. Yamazaki e il suo team hanno atteso con impazienza la notizia in Giappone, e una volta annunciata la nomination, un esultante Yamazaki ha scattato una foto con i membri del suo team. Approfittando di Twitter, il regista ha condiviso l’immagine con una didascalia esultante: “Ce l’abbiamo fatta!!!!”.

A seguito di questo momento di celebrazione, le pagine social ufficiali di Godzilla hanno condiviso un messaggio di Yamazaki, esprimendo gratitudine al pubblico per il loro costante sostegno. Nella foto che accompagna il messaggio, Yamazaki è accompagnato da una piccola figura di Godzilla, aggiungendo un tocco di fascino al suo percorso attraverso la stagione degli awards.

Con la sua ambita nomination alla 96ª edizione degli Academy Awards, Godzilla Minus One ha suscitato l’entusiasmo tra i fan, desiderosi di vedere l’iconico kaiju lasciare il segno sul palcoscenico più grande di Hollywood.

Mentre i fan negli Stati Uniti stanno monitorando da vicino le sale cinematografiche mentre il film Godzilla si avvicina alla fine della sua programmazione, la Toho prevede di concludere la proiezione del film entro l’inizio di febbraio. Se non hai ancora visto il film, ti consigliamo vivamente di cogliere al volo un’occasione di proiezione locale il prima possibile!

Fonte Comic Book