Hideaki Anno potrebbe aver recentemente fatto parlare di sé creando il suo universo live-action, conosciuto come Shin Universe, ma il leggendario regista sarà probabilmente sempre ricordato per aver creato Neon Genesis Evangelion. Con il ciclo cinematografico che compone The Rebuild of Evangelion recentemente giunto al termine, non ci sono state notizie su un possibile ritorno dei piloti dell’Eva di NERV in futuro. Nonostante non ci sia alcun segno di ritorno all’orizzonte, Anno è comunque più che felice di discutere della serie e ha recentemente condiviso il suo personaggio preferito.

Coloro che si aspettano di vedere presto nuovi lavori da parte di Hideaki Anno potrebbero rimanere delusi, poiché il regista ha dichiarato che non vede l’ora di riposarsi e ritirarsi dal mondo dell’animazione. Durante un evento sul palco legato al suo ultimo film live-action, Shin Kamen Rider, Anno ha dichiarato che il suo futuro è attualmente vuoto, “Niente riguardo al mio prossimo lavoro è stato ancora deciso. Per la prima volta in oltre 30 anni, il mio futuro è una tabula rasa. Ho lavorato così tanto che voglio prendermi una pausa.” Anche se ciò potrebbe significare che non vedremo un “crossover del Shin Universe”, il regista si è guadagnato un po’ di tempo libero.

Il regista di Evangelion, Hideaki Anno dice che sono molto legati ad Asuka

Alla recente mostra dedicata alla sua vita, l'”Hideaki Anno Exhibition”, il regista ha preso il tempo di dichiarare che sentiva che fosse ancora un po’ presto per guardare indietro ai suoi successi: “Sento che è ancora un po’ presto per guardare indietro alla mia vita, non penso che sia completa. Spero che facendo sperimentare alle persone non solo i video, ma anche la difficoltà e il divertimento di come vengono realizzati l’anime e gli effetti speciali, possiamo attrarre il maggior numero possibile di persone talentuose.”

Quando gli è stato chiesto qual era il suo personaggio preferito di Evangelion, Anno non ha esitato a dichiarare che Asuka Langley era il suo preferito assoluto. “Asuka è quella di cui mi sento più vicino.” Certamente, la personalità infuocata di Asuka e la sua abilità con un mech suit la pongono in cima alle classifiche. Se Evangelion dovesse mai tornare in futuro, il fatto che Asuka faccia parte della serie sembra essere una scommessa sicura.

