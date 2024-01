Godzilla Minus One ha decisamente conquistato la scena globale, emergendo come uno dei più trionfali film giapponesi della storia della franchise di Godzilla. Il monumentale successo del film, che segna il primo importante capitolo di Godzilla dell’era Reiwa, ha frantumato record per la TOHO, distinguendosi come trionfo commerciale e capolavoro critico nei registri delle imprese cinematografiche della TOHO. Mentre il film continua a godere di acclamazioni in tutto il mondo, si profila la possibilità di replicare questo trionfo sul prestigioso palcoscenico della 96ª edizione degli Academy Awards.

Attualmente, Godzilla Minus One è in lizza per un considerevole numero di premi in vari circuiti critici. Inoltre, la 96ª edizione degli Academy Awards ha reso noto che il film figura attualmente nella lista ristretta, piazzandosi come potenziale contendente all’ambito premio Oscar per i Migliori Effetti Visivi.

Sebbene non abbia conquistato un posto nella lista ristretta per la Miglior Opera Internazionale, il film resta idoneo per una potenziale nomination alla prestigiosa Miglior Film al momento della stesura di questo testo. Con le candidature ufficiali agli Academy Awards che saranno annunciate il 23 gennaio, Godzilla Minus One si presenta come un candidato di spicco per aggiudicarsi un ambito riconoscimento.

Godzilla Minus One potrebbe portare a casa un Academy Award?

Per coloro desiderosi di vivere l’esperienza di Godzilla Minus One, dettagli su una possibile distribuzione su supporto domestico o in streaming devono ancora essere annunciati. Tuttavia, una proiezione del film potrebbe ancora essere disponibile nella vostra zona. Realizzato e diretto da Takashi Yamazaki (noto per Stand By Me Doraemon 3 e Lupin III: The First) per conto della Toho, Godzilla Minus One vanta un cast eccezionale, tra cui Ryunosuke Kamiki nel ruolo di Koichi Shikishima, Minami Hamabe nei panni di Noriko Oishi, Yuki Yamada come Shiro Mizushima, Munetaka Aoki come Sosaku Tachibana, Hidetaka Yoshioka nel ruolo di Kenji Nada, Sakura Ando nei panni di Sumiko Ota e Kuranosuke Sasaki come Yoji Akitsu.

