Dragon Ball Super: Gohan Beast ha superato l’Ultra Istinto di Goku?

Il manga di Dragon Ball Super sta preparando il terreno per la prossima grande storia dopo gli eventi di Super Hero. E il capitolo 101 ha subito suscitato tante domande nei fan della serie. Quella più frequente è se adesso Gohan con la sua nuova forma “Bestia” sarà più forte dell’Ultra Istinto Goku. Il manga di Dragon Ball Super ha concluso l’adattamento degli eventi dell’ultimo film con il capitolo 100. E il nuovo capitolo del manga ha confermato che la nuova e potente forma di Gohan sarà visibile anche nei prossimi capitoli. Ancora più interessante è notare che sembra essere diventata la sua forma base.

Il manga disegnato da Toyotaro mostra finalmente dopo diverso tempo anche Goku e Vegeta. I due Saiyan si sono resi conto del potere appena acquisito da Gohan, per poi tornare sulla Terra, come mostrato nelle pagine finali del capitolo 101. E si scopre che Gohan Beast continua a essere una parte importante del franchise. Quindi ora non resta che vedere se questa nuova forma lo porterà allo stesso livello, o superiore, di quello suo padre. E se dovesse essere più forte di Goku in modalità Ultra Istinto, allora il ruolo di Gohan nel futuro della serie sarà più centrale.

Il capitolo 101 di Dragon Ball Super mostra Vegeta dire a Goku che secondo Bulma, Gohan ha superato il suo limite combattendo contro Cell Max. Tuttavia è ancora difficile misurare con precisione il nuovo livello di potenza di Gohan. Bulma probabilmente ha ragione nel dire che Gohan è attualmente più forte di loro due dato che ha assistito a più di un combattimento che coinvolgevano i due Saiyan. Ma è comunque difficile definire dato che d’altro canto Goku ha ottenuto con l’Ultra Istinto abilità incredibili.

Goku ha raggiunto un tale picco di maestria che può usare a piacimento la forma dell’Ultra Istinto, che può potenziare ulteriormente con il potere del Super Saiyan. Tuttavia, è difficile negare quanto sia forte Gohan in questo momento. Dato che attiva immediatamente la modalità Beast al solo pensiero di Pan in pericolo perché nuovamente rapita, sembra che questa ora sia la sua nuova forma base. Gohan è sempre stato considerato più forte di Goku all’apice del suo potere, e ora non resta che scoprire se sarà davvero così nei capitoli successivi.

Fonte – Comicbook