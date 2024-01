The Wizard – Il piccolo grande mago dei videogames arriva in home video

Non si esce vivi dagli anni ’80. Al via il crowdfunding di The Wizard – Il piccolo grande mago dei videogames che grazie ai fan potrebbe arrivare per la prima volta in blu-ray in Italia.

Dopo lo strepitoso successo della campagna per pubblicare in Blu Ray Darkman di Sam Raimi (1000 copie pre-vendute in tempo record), CG Entertainment propone un altro titolo Universal attesissimo e finora assente in alta definizione sul mercato italiano: dal 24 gennaio è possibile partecipare al crowdfunding start up per pubblicare per la prima volta in Blu Ray The Wizard – Il piccolo grande mago dei videogames il cult movie di Todd Holland con Luke Edwards, Fred Savage, Christian Slater, Beau Bridges, Jenny Lewis. Solo al raggiungimento di 300 preordini effettuati entro il 21 febbraio qui.

Il film sarà stampato in una Limited Edition così composta:

– Blu-ray dal master reso disponibile da Universal

– Edizione numerata e limitata

– Slipcase di cartone

– Artwork alternativo per la cover

– Il nome dei partecipanti alla Start Up all’interno della confezione, nei ringraziamenti

CG sta lavorando per recuperare anche il doppiaggio italiano degli anni ’80.

Questa edizione sarà un’esclusiva cgtv.it e non sarà disponibile altrove.

The Wizard – Il piccolo grande mago dei videogames, la trama

Uscito nelle sale nel 1989, The Wizard – Il piccolo grande mago dei videogames fece discutere per la presenza di prodotti Nintendo, dal guanto Power Glove al videogioco Super Mario Bros 3 mostrato prima del lancio ufficiale. Road movie, coming of age, o semplicemente un film d’avventura per famiglie. Figlio della gloriosa decade che ha regalato titoli indimenticabili come I Goonies, Corto circuito, Karate Kid, Stand by me, Explorers etc. The Wizard con il tempo – e ripetuti passaggi televisivi – ha abbracciato un pubblico sempre più ampio, diventando un cult generazionale.

Nostalgici e amanti dei retrogame ma non solo: il film di Holland parla anche a un pubblico giovane che a quel tipo di cultura pop si è avvicinato grazie a successi contemporanei come Stranger Things, Indiana Jones e il quadrante del destino, Top Gun – Maverick, Ghost Busters – Legacy, o Super Mario Bros. – Il film che nel 2023 in Italia ha incassato più di 20.4 Milioni di Euro.

Il giovane Jimmy (Luke Edwards) decide di fuggire insieme al fratello Corey (Fred Savage), rimasto sconvolto da un dramma famigliare. Durante il viaggio incontrano Haley (Jenny Lewis), un’adolescente diretta a Reno; la ragazza nota che Jimmy ha un talento incredibile ai videogiochi. I tre decidono allora di unire le forze, destinazione California, per partecipare a un grande torneo di videogiochi! Nel frattempo il padre dei ragazzi (Beau Bridges), il fratello (Christian Slater) e un misterioso cacciatore di taglie sono già sulle loro tracce.