CG tv arriva su Rakuten TV: ecco contenuti e palinsesto

CG tv, il canale di cinema completamente gratuito di CG Entertainment, è ora disponibile in streaming anche sulla piattaforma d’intrattenimento Rakuten TV. È possibile assistere alla programmazione lineare sul web, attraverso tutti i browser più diffusi, da questo indirizzo https://rakuten.tv/it/live_channels/cg-tv e tramite la App dedicata Rakuten TV su Smartphone, Tablet e su Smart Tv selezionati. Il meglio delle produzioni italiane e internazionali, film classici, documentari, opere di registi emergenti e approfondimenti sulla settima arte: tutto questo compone il ricco palinsesto a cui gli spettatori di CG tv possono assistere ogni giorno in diretta.

CG tv su Rakuten TV: contenuti e palinsesto

Tra i titoli in palinsesto segnaliamo: il capolavoro di Alexander Sokurov “Arca Russa”; “Il responsabile delle risorse umane” di Eran Riklis, premio del pubblico al Festival di Locarno e candidato agli Oscar; il commovente film di Gabriel Axel “Il pranzo di Babette”, vincitore dell’Oscar come miglior film straniero (gio-14 ore 15.00 ca.); la commedia estiva ambientata sulla riviera romagnola “Tutto Liscio!” con Piero Maggiò e Maria Grazia Cucinotta (ven-15 ore 16.00 ca.); il sci-fi di culto “Kyashan – La rinascita” di Kiriya Kazuaki (ven-15 ore 20.40 ca.)

Poi anche il classico di Luigi Zampa “Anni difficili” (sab-16 ore 14:30 ca.); i docufilm “Fellini: sono un gran bugiardo” di Damian Pettigrew, con interventi di Roberto Benigni, Italo Calvino, Terence Stump, Donald Sutherland (sab-16 ore 10:40 ca.), e “Nel paese di temporali e primule” di Andrea D`Ambrosio, un ritratto di Pasolini attraverso le testimonianze esclusive di chi lo ha conosciuto e amato, in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande autore (sab-16 ore 17:20 ca.). Prossimamente sarà trasmesso anche il thriller di fantascienza con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett e la Bond-girl Bérénice Marlohe, “Valley of the Gods”.

Il palinsesto di CG tv è in costante aggiornamento con nuovi titoli ogni settimana ed è disponibile anche sulle piattaforme Samsung Tv Plus e LG Channels.

Il servizio è gratuito (supportato da pubblicità) e non richiede abbonamento.