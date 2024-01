Oshi no Ko è stato il manga debuttante di maggior successo del 2023

L’anime di Oshi no Ko ha conquistato il mondo lo scorso anno con il suo debutto. E infatti si scopre che il debutto di questo manga manga è stato così di successo da essere incoronato come il manga debuttante di maggior successo di Yen Press di tutto il 2023 in generale. La serie manga disegnata da Mengo Yokoyari, lo stesso mangaka di Kaguya-sama: Love is War e scritta da Aka Akasaka, è serializzata in Giappone su Weekly Young Jump di Shueisha dal 2020. Ma il franchise ha conquistato un nuovo riconoscimento mondiale grazie al debutto del suo adattamento anime ufficiale lo scorso anno.

Yen Press ha rivelato che la pubblicazione del primo volume del manga di debutto è diventato quello più popolare del 2023 in generale. In un video speciale che mostra le statistiche delle pubblicazioni di romanzi, manga e manhwa pubblicati nell’ultimo anno, Oshi no Ko ha conquistato il primo posto come titolo di debutto più popolare. Ed è uno dei manga più venduti del 2023.

Oshi no Ko si è quindi affermato come uno dei franchise più popolari del 2023, dominando su altri manga e anime. Persino l’opening dell’adattamento anime ha conquistato molti più fan di altre serie anime. Il successo della serie seinen continuerà di certo quando l’anime tornerà per la seconda stagione entro la fine dell’anno. Infatti la seconda stagione di Oshi no Ko deve ancora confermare una data di uscita ufficiale, ma sarà trasmessa in streaming esclusivamente su HIDIVE.

Gli eventi di Oshi no Ko ruotano attorno a Goro Honda, un ginecologo che è un grande fan di Ai. Un giorno la sua vita cambierà completamente, a cominciare da quando la giovane idol si presenta alla porta del suo studio con il suo tutore, incinta di due gemelli. Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’apparente e improvvisa morte del dottore. Chiaramente non muore davvero, infatti si risveglia in grembo alla sua amata idol. Quindi Goro scopre di essere rinato come uno dei figli di Ai Hoshino.

Fonte – Comicbook