Le uscite Panini Comics del 25 gennaio 2024

Le uscite targate Panini Comics del 25 gennaio 2024 sono tutte all’insegna di Star Wars. Inizia infatti la Fase III de L’Alta Repubblica nella serie regolare a fumetti, mentre dal punto di vista dei Romanzi troviamo Ahsoka, il libro che racconta le avventure dell’eroina tra la fine di Clone Wars e la sua ricomparsa in Rebels (eventi poi rivisti brevemente nella serie animata Tales of the Jedi)

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 25 gennaio.

Star Wars: L’Alta Repubblica 1

Star Wars: L’Alta Repubblica 33

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Shadows of Starlight (2023) #1

Dopo la caduta del Faro Starlight per mano dei Nihil di Marchion Ro, il Consiglio dei Jedi ha richiamato i suoi Cavalieri da tutta la galassia e implementato misure d’emergenza. Il Maestro Yoda ha un piano per salvare l’Ordine e la galassia, ma per metterlo in pratica dovrà addentrarsi nel lato oscuro! La fase III dell’Alta Repubblica inizia qui!

Star Wars Romanzi: Ahsoka

23,00 €

Contiene: Star Wars: Ahsoka

Ahsoka è sopravvissuta alla nascita dell’Impero e allo sterminio di tutti i Jedi da parte del suo Maestro solo perché aveva abbandonato l’Ordine. Tormentata dal dolore e dai sensi di colpa, è prostrata, ma la Forza ha ancora in serbo qualcosa per lei. L’arrivo delle truppe Imperiali nella piccola comunità contadina del pianeta in cui vive spinge Ahsoka a organizzare una resistenza. Sarà l’inizio di una nuova speranza per la galassia? Direttamente dalla serie TV su Disney+!