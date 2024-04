One Piece – Netflix: svelato il nuovo sceneggiatore della seconda stagione

La seconda stagione di One Piece è molto attesa da tutti i fan della serie shonen, infatti tutti gli occhi sono puntati sul live-action di Netflix. Non passerà molto tempo prima che la produzione inizia ufficialmente, ma prima lo staff ha dovuto risolvere una questione fondamentale. Infatti non molto tempo fa, è emersa una notizia inaspettata secondo la quale il co-showrunner di One Piece, Steven Maeda, aveva abbandonato il progetto. E adesso si scopre che il nome del suo sostituto sarà Joe Tracz.

Secondo Deadline, Tracz ha firmato per la seconda stagione di One Piece come scrittore, produttore esecutivo e co-showrunner. Quest’ultimo lavorerà in tandem con Matt Owens come showrunner, che ha supervisionato la prima stagione del live-action di One Piece con Maeda. Quindi Owens sarà in grado di mantenere la serie Netflix sulla buona strada.

Secondo il nuovo aggiornamento, la seconda stagione del live-action di Netflix ha fissato una data di inizio produzione. Si prevede che Netflix inizierà le riprese a metà giugno di quest’anno e il debutto ufficiale di tutti gli episodi è previsto per il 2025.

Tracz in una nuova dichiarazione ha dichiarato di aver avuto la fortuna di lavorare su grandi adattamenti di diverse serie amate. Tuttavia queste non sono mai state più grandi o più amate di One Piece. Ha aggiunto anche di essere un grande fan dell’incredibile immaginazione di Oda ed è rimasto stupefatto da ciò che il team della prima stagione del live-action aveva realizzato. Quindi per Tracz è un vero sogno e una gioia salire a bordo della Going Merry per addentrarsi in questo progetto così ambizioso.

Per quanto riguarda Owens, lo showrunner e lo scrittore ha condiviso il suo entusiasmo dopo aver scoperto della notizia di Tracz. Si legge quanto segue: “Joe ha portato per la seconda stagione tantissimo entusiasmo ed esperienza che aiuterà a portare One Piece su nuovi livelli. Siamo incredibilmente fortunati ad averlo come co-capitano di questa nave. Il miglior equipaggio sui mari diventa sempre più numeroso“.

Gli episodi della prima stagione del live-action sono presenti su Netflix e sempre sul servizio di streaming si può guardare l’arco di Egghead della serie anime.

