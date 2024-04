One Piece – Netflix: Inaki Godoy svela come si è preparato per la seconda stagione

One Piece l’anno scorso ha cambiato le sorti dei live-action con il suo debutto su Netflix. E tutti i giovani attori che interpretano i personaggi della ciurma di Cappello di Paglia nel live-action di Netflix sono grandi fan del franchise shonen. Emily Rudd, ad esempio, ha fatto di tutto per assicurarsi di assicurarsi il ruolo di Nami. E Inaki Godoy, il capitano dei Cappelli di Paglia, ha rivelato in che modo si è preparato per la seconda stagione del live-action.

Prima che iniziassero le riprese della seconda stagione di One Piece, Inaki Godoy ha preso il largo e apparentemente ha navigato in mare per circa ottanta giorni. Questo suo approccio dimostra ancora una volta che il giovane attore è impegnato nel suo ruolo e soprattutto lo svolge con passione.

Gli ultimi momenti della prima stagione del live-action di Netflix hanno visto Rufy e i suoi amici pronti per imbarcarsi sulla Rotta Maggiore per realizzare i loro sogni. Nonostante la vittoria importante contro Arlong e gli Uomini Pesce, i Pirati di Cappello di Paglia dovrebbero affrontare alcune grandi sfide nella seconda stagione. Fortunatamente, l’equipaggio della Going Merry si espanderà, dato che Eiichiro Oda stesso già confermato che Tony Tony Chopper, il dottore dell’isola di Drum Island, si unirà alla squadra.

Con la conferma di Chopper nella seconda stagione del live-action, è quasi sicuro che il live-action adatterà gli eventi della saga dell’isola di Drum. Si tratta dell’arco in cui i Cappelli di Paglia incontrano Chopper.

Grazie al successo di One Piece su Netflix, le porte potrebbero essere ulteriormente aperte quando si tratta di adattamenti anime live-action. Lionsgate ha confermato che sta lavorando a un film live-action di Naruto mentre Netflix sta lavorando alle riprese live-action di Mobile Suit Gundam e My Hero Academia.

Fonte – Comicbook