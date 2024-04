One Piece: svelato il confronto tra l’anime il manga di Rufy vs Lucci

La serie anime di One Piece ha finalmente portato sul piccolo schermo l’atteso combattimento tra Rufy in modalità Gear fifth e Rob Lucci nel nuovo episodio dell’anime. E questo ha mostrato come il team di produzione sia rimasto estremamente fedele al materiale originale del manga di Eiichiro Oda.

L’episodio 1100 di One Piece rappresenta una pietra miliare per l’anime, in quanto non solo ha riportato ufficialmente sul piccolo schermo il Gear fifth di Rufy, ma è anche il primo grande scontro dell’Arco di Egghead. Ed è solo l’inizio, visto che da questo punto in poi l’anime presenterà ai fan tante altre battaglie in arrivo.

Il nuovo episodio dell’anime di One Piece ha dato il via quindi all’attesissima rivincita di Rufy contro Rob Lucci. Infatti i due si erano già scontrati durante le vicende dell’arco di Enies Lobby. Visto il loro passato, non ci è voluto molto perché i due iniziassero a combattere ancora una volta. E in questa fase dell’episodio entrambi hanno scatenato tutto il loro potere.

Ma il team dell’anime, oltre a rispettare il manga, ha ampliato il combattimento tra i due personaggi, che invece nella versione stampata è durato qualche vignetta. Infatti l’utente VishalSid_1 su X offre un ottimo confronto in modo che i fan possano vedere come è andata a finire.

#ONEPIECE1100

It's crazy how only 2mins of Lucci vs Luffy was based on manga and the rest were completely anime original 😭 pic.twitter.com/h5oIFYCGng — VishalSid (@VishalSid_1) April 7, 2024

Ricordiamo che l’episodio 1100 di One Piece si intitola “Poteri su un altro livello! Rufy vs. Lucci!” ed è visibile in streaming sia Crunchyroll che Netflix. A seguire ne riportiamo anche una breve sinossi:

“Rufy si trasforma nel Guerriero della Liberazione mentre Rob Lucci mostra la forma risvegliata del suo Frutto del Diavolo. Nel momento in cui i due si scontrano, Vegapunk rivela la verità scioccante del Frutto Gum Gum e la sua teoria illuminante sul Frutto del Diavolo“.

Per quanto riguarda il manga invece, i lettori sanno che One Piece si trova su un punto ancora più incandescente rispetto a quello raggiunto dall’anime. Basti pensare, infatti, che il capitolo più recente ha portato sul campo di battaglia tutti gli astri di saggezza, che hanno rivelato la vera natura dei loro poteri divini. Tuttavia al momento il manga è fermo in quanto Eiichiro Oda si è preso un mese di pausa.

Fonte – Comicbook