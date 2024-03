One Piece 1110: Oda svela la vera identità dei Cinque Astri di Saggezza

One Piece è uno dei manga shonen più importanti e di successo di sempre e nel corso della sua serializzazione, Eiichiro Oda ha dato vita a tantissimi personaggi uno più iconico dell’altro. Al momento il manga si trova nella sua fase finale, con l’arco di Egghead in corso e tanti colpi di scena incredibili. E infatti a tal proposito, il capitolo 1110 del manga ha rivelato finalmente per la prima volta la vera identità di tutti i Cinque Astri di Saggezza.

Stiamo parlando dei i nobili mondiali più importanti al mondo e questa carica gli consente di governare su quasi tutto il mare blu. Possono ricevere ordini solamente da Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali. Sono quindi uomini assolutamente potenti che avranno molto spazio in questa fase di One Piece. L’arco di Egghead ha infatti dato molto spazio prima a Saturn, giunto sull’isola per catturare Vegapunk e poi radere al suolo l’intera isola del Futuro ordinando un Buster Call. Tuttavia tutto non stava procedendo come pianificato e con il capitolo 1110 arriva un colpo di scena importante.

In difficoltà, Saturn evoca direttamente sul campo di battaglia gli altri Astri di Saggezza, rimasti a Marijoa. Per di più si mostrano nella loro reale forma, quindi direttamente trasformati proprio come Saturn. Quest’ultimo, che riveste la posizione di Dio guerriero della difesa scientifica, ha mangiato un frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico che gli permette di trasformarsi in un gyūki (bue orco) e in un suo ibrido.

Per quanto riguarda gli altri, il capitolo 1110 di One Piece rivela che Ethanbaron V. Nusjuro, ossia il Dio guerriero della finanza, ha mangiato un frutto del diavolo che gli permette di trasformarsi in un bakotsu in grado di muoversi a grande velocità. Nella forma ibrida, diventa un centauro. Marcus Mars invece, che la posizione di Dio guerriero dell’ambiente, è capace di trasformarsi in un itsumade, potendo volare a grande velocità.

Shepherd Ju Peter, Dio guerriero dell’agricoltura esattamente come gli altri ha mangiato un Frutto del Diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico che gli consenti di trasformarsi in un gigantesco verme delle sabbie. In questo modo può scavare tunnel e sbucare dal terreno per divorare il nemico. Concludiamo con Topman Warcury, Dio guerriero della giustizia che si trasforma in un houki, ossia un mostro che ricorda un cinghiale.