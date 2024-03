Prendi il volo: dettagli dell’edizione home video

Arriva in home video Prendi il volo, il film d’animazione targato Illumination che ha caratterizzato Natale 2023 grazie a Plaion Pictures e Universal Pictures. I creatori dei blockbuster Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets – Vita da animali vi invitano a spiccare il volo nell’emozione dell’ignoto con una divertente e piumata vacanza familiare animata.

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all’infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli – l’adolescente Dax e la papera Gwen – il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale.

Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l’inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L’esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull’altro – e su se stessi – di quanto avessero mai pensato.

La sceneggiatura è di Mike White, il creatore vincitore di un Emmy per The White Lotus e lo sceneggiatore di School of Rock. Il film vanta un cast comico di alto livello guidato dall’attore candidato all’Oscar e all’Emmy Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals) nel ruolo dell’ansioso papà Mallard Mack. Accanto a lui la candidata all’Emmy Elizabeth Banks (Hunger Games, Pitch Perfect) nel ruolo di Pam, la coraggiosa e pronta di spirito matriarca dei Mallard. In Italia sono le voci di Francesco Scianna e Serena Rossi.

Caspar Jennings interpreta Dax, il figlio sicuro e inquieto dei Mallard. Al suo debutto cinematografico, Tresi Gazal interpreta Gwen, la figlia innocente e adorabile della famiglia.

La vincitrice del Golden Globe Awkwafina (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) dà voce al capo coraggioso di una banda di piccioni di New York City. L’Emmy winner e candidata all’Oscar Carol Kane interpreta Erin l’airone, la prima amicizia che i Mallard fanno durante il loro viaggio. L’Emmy winner Keegan-Michael Key (Super Mario Bros, Il Re Leone) presta la voce a un pappagallo giamaicano nostalgico rinchiuso in un ristorante di Manhattan. Il vincitore del BAFTA David Mitchell interpreta il leader yogico di una misteriosa fattoria di anatre. Il leggendario vincitore di un Emmy e candidato all’Oscar Danny DeVito appare nel ruolo dello zio avventuroso di Mack, dal carattere scorbutico.

Prendi il volo: dettagli tecnici e dell’edizione home video

La regia è di Benjamin Renner, il regista candidato all’Oscar di Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 Note e La Volpe Cattiva e altri Racconti. Prendi il volo è uno spettacolo visivo senza precedenti nell’acclamata storia di Illumination. Con personaggi indimenticabili e una colonna sonora straordinaria.

La produzione è del fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri. Il film racconta argomenti universali, come superare le proprie paure e aprirsi al mondo e alle sue opportunità. Il film è co-diretto da Guylo Homsy (responsabile della fotografia di Sing e Sing 2), montato da Christian Gazal (Happy Feet, Peter Rabbit) e il direttore artistico è Colin Stimpson (Pets – Vita da animali 2).

Disponibile nelle edizioni DVD e Blu-ray, Prendi il volo in home video include svariati contenuti extra. Tra questi 3 mini film inediti: Vola più forte, Sulla luna, Missione nanna.

Tra gli altri: Conosci il cast, Follia al microfono, Making of, La melodia del volo, Come disegnare e molto altro per piccoli e grandi spettatori.