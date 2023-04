Super Mario Bros Il Film: video intervista a Claudio Santamaria voce di Mario

È al cinema Super Mario Bros Il Film è al cinema dal 5 aprile con Universal Pictures.

Per l'occasione abbiamo intervistato Claudio Santamaria, voce italiana di Mario dopo essere stato Batman nella trilogia di Nolan e nei Lego Movie.

Dopo Batman, Super Mario. Sembra che ti piaccia accettare sfide di doppiaggio su personaggi iconici. Una scelta “super”, per restare in tema.

Il fatto di doppiare un personaggio così iconico, è sicuramente una responsabilità, ma me la sono voluta prendere perché questo personaggio lo conosco da quando sono ragazzetto. Da quando giocavo a Super Mario e l’avevo iniziato a muovere già in Donkey Kong, perché era lui quello che doveva salire e salvare la Principessa Peach. L’ho mosso tante volte questo personaggio. Quindi ho accettato la sfida soprattutto perché ha un tipo di voce molto più acuta della mia, che ho una voce più baritonale e infatti ho iniziato con Batman che parlava con un registro più basso. Quindi è stata anche una sfida, e sono riuscito al di là della tecnica vocale, anche proprio emotivamente a trasmettere l’entusiasmo che ha sempre Mario, che ti porta ad alzare istintivamente il tono della voce (ride).

A Mario nel film viene detto ad un certo punto “Certo che tu non ti arrendi proprio mai”. A te è capitato nella tua carriera che ti venisse detto, o che magari te lo sei detto da solo per darti coraggio?

Sempre. È una cosa che mi hanno sempre detto: sei cocciuto, finché non ci sbatti la testa non la smetti. Però la testa è la mia quindi va bene così (ride). Sono testardo ma penso che per chi fa questo mestiere sia una caratteristica fondamentale, perché come attore ti arrivano tante porte in faccia, tanti no. Devi sopportare, devi reggere, devi elaborare. Quindi senza la testardaggine rischi di non combinare niente.

Hai detto che giocavi a Super Mario. Sceglievi Mario o Luigi di solito?

Se giocavi da solo, dovevi scegliere Mario per forza. Invece nel mutiplayer ogni tanto Luigi, per cambiare colore, perché era verde (speranza). Io poi sono mancino quindi quando si giocava in due, dovevo stare per forza da questo lato, perché altrimenti finivo per dare gomitate all’altro tutto il tempo (ride).

Con Emiliano Coltorti che doppia Luigi avete costruito un rapporto in sala di doppiaggio oppure avete lavorato in momenti diversi, separatamente?

Oramai non si lavora più purtroppo in sala di doppiaggio insieme. Anzi per la verità io credo di non aver mai lavorato fisicamente insieme a qualcun altro quando ho fatto il doppiatore, è rarissimo. Ricordo però da ragazzetto a diciott’anni i cosiddetti turni di brusio, quando sei in 7-8 e doppi una folla ad esempio.

Sempre a proposito di videogiochi e preferenze, Donkey Kong o Super Mario?

Donkey Kong è un fatto affettivo. Super Mario è molto più vasto come tipo di videogioco. Avevo anche il videogioco di Donkey Kong, quello arancione che si apriva in due, l’avevo comprato. Però Super Mario ha avuto tantissime espansioni pazzesche. Ancora ci gioco tra l’altro, perché a casa ho una console di quelle dei bar con oltre 2000 giochi dentro. Quindi ogni tanto mi ci metto e gioco a Super Mario. Ho fatto ripasso e mi sono allenato prima di andare in sala di doppiaggio (ride)!

Se Batman e Mario si incontrassero secondo te cosa si direbbero?

Super Mario direbbe “È facile per te fare il supereroe, sei miliardario! Io vengo da una famiglia umile” (con la voce acuta). E Batman gli risponderebbe: “Ho capito. Dimmi cosa ti serve. Ti do la chiave inglese migliore del mondo” (con la voce grave). Gli darebbe una chiave inglese che si trasforma in una macchina o un aereo all’occorrenza (ride). Sarebbe stupendo! Una Bat-Chiave Inglese!

Che cosa ti ha insegnato Mario?

Che bisogna sempre ricordarsi, per quanto possa sembrare banale, di credere in se stessi e credere nei propri sogni. Se una persona vuole intraprendere un percorso, soprattutto in Italia, dato che parliamo di un italo-americano, non bisogna mai pensare “Eh ma siamo in Italia…” ma piuttosto “Sono in Italia ma penso di potercela fare lo stesso”.

