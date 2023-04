Super Mario Bros Il Film: recensione del film d’animazione Universal

Federico Vascotto 2023-04-04T14:04:04+02:00 Titolo originale: Super Mario Bros The Movie Scritto da: Matthew Fogel Basato sul: videogioco Mario della Nintendo Diretto da: Aaron Horvath & Michael Jelenic Musiche di: Brian Tyler, Koji Kondo Cast: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet, Kevin Michael Richardson Produzione: Universal Pictures, Nintendo, Illumination Distribuzione: 5 aprile 2023, Universal Pictures

Dopo anni di espansioni “in tutti i luoghi e in tutti i laghi” arriva incredibilmente al cinema Super Mario Bros Il Film, dal 5 aprile in sala con Universal Pictures. Grazie allo sforzo di Illumination Entertainment – quella dei Minions – e di Nintendo combinati insieme, Mario, Luigi, la Principessa Peach e tutti gli altri hanno finalmente un volto animato e sono pronti a riempire gli schermi delle sale.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppia Mario, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Lo abbiamo visto in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

Super Mario Bros Il Film: una storia semplice che poteva essere più giocosa

Ciò che caratterizza Super Mario Bros Il Film è l’aver puntato una storia semplice nello stile della Illumination e meno ricercata come potevano essere stati Ralph Spaccatutto della Disney e The Lego Movie (con relativi spin-off) della Warner Bros. Si punta quindi meno al contenuto e all’approfondimento dei personaggi, con alcuni momenti della trama che sembrano mancare di qualche passaggio logico in favore della gag e dei momenti fandom che strizzano l’occhio agli spettatori di tutte le età. Sempre nello stile della Illumination.

Un’altra caratteristica della pellicola infatti è l’aver messo in piedi da parte di registi e sceneggiatore un prodotto per tutta la famiglia, nel senso proprio di videogiocatori di tutte le età. Ci sono tantissimi easter egg, citazioni e riferimenti infatti nel corso di quell’ora e mezza di storia (premiamo anche la durata, di questi tempi) che faranno felici i fan della prima ora col vecchio Super Nintendo attaccato alla tv così come quelli più recenti della Nintendo Switch.

Appaiono proprio tutti nel film – anche Toad, Bowser, Donkey Kong e così via – che si dimostra un concentrato coloratissimo e sgargiante che punta tutto sull’aspetto esteriore spettacolare, con una regia ritmata e dinamica, piuttosto che sul contenuto. Il messaggio del credere in se stessi che veicola è davvero già visto e ci sarebbero voluti più momenti giocosi, per quanto siano stati inseriti con un certo ordine cronologico quasi da tutorial per entrare nel gioco e scoprirne le regole. Da spettatori così come da giocatori.

Ciò che colpisce effettivamente è il lavoro fatto sui due personaggi legati a Mario: il villain Bowser, inedito e romantico, e la Principessa Peach, viceversa combattiva e femminista. Si invertono così i ruoli quasi che a salvare l’idraulico più famoso del mondo fosse lei e non viceversa. Ciò di cui il regno dei funghi ha bisogno è invece la sua forza di volontà, che lo lega al fratello Luigi di cui conosciamo per la prima volta il background e le origini italo-americane, ben trasposte nel nostro doppiaggio.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures dal 5 aprile.