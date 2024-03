One Piece: Eiichiro Oda spiega il motivo della sua pausa con una lettera

Tutti i fan di One Piece recentemente hanno ricevuto un aggiornamento inaspettato, dato che Eiichiro Oda rimarrà fermo per un mese. Quindi questo vuol dire che passerà del tempo prima di poter tornare a leggere i nuovi capitoli del manga. Eiichiro Oda è in assoluto tra i mangaka più iconici di sempre, infatti nel corso dei decenni il suo manga è diventati un punto fermo del settore.

Ma i progetti sono tantissimi. Infatti nonostante il manga e la serie anime in corso e una seconda stagione del live-action, Oda andrà comunque incontro ad una pausa. E attraverso una nuova lettera, il mangaka di One Piece ha spiegato l’origine di questo stop di un mese.

Un dettaglio che tranquillizzerà tutti i fan, è che Oda sta bene e il motivo di questa pausa non è dettato da problemi di salute. Oda ha rassicurato i fan che la sua salute non ha nulla a che fare con questa decisione. Infatti rivela che l’imminente pausa è stata pianificata e Oda intende sfruttare tutto questo tempo per riflettere sull’avventura di Rufy. Di seguito riportiamo le esatte parole del mangaka.

“Pausa! Effettivamente, mi prenderò una pausa per i prossimi tre numeri di Jump. Recentemente, dopo la scomparsa di Akira Toriyama, le persone potrebbero essere più preoccupate per la mia salute. Ma per rassicurarvi, non sono malato in questo momento o qualcosa del genere. È solo che volevo ancora concedermi un po’ di tempo per riposare. Consideratelo come un tentativo di concentrarmi sull’auto-mantenimento. E voglio riflettere adeguatamente su cosa sarà il One Piece” ha condiviso Oda con tutti i suoi fan.

Come si può leggere, Oda ha voluto chiarire che sta bene e che non ci sono motivi di salute dietro questa pausa. Tuttavia è chiaro che Oda vuole prevenire qualsiasi cosa dando modo e tempo al suo fisico di recuperare e riposare. Sulla scia della morte di Akira Toriyama, il fandom sta tenendo d’occhio la salute dei mangaka, viste le condizioni di lavoro alle quali si sottopongono. Oda ha manifestato in passato situazioni di salute poco rassicuranti, quindi è chiaro preoccuparsi quando si parla di imminente interruzione di una serie manga.

Fonte – Comicbook