One Piece: annunciata un’altra pausa di un mese del manga

One Piece è tra i manga di maggior successo di sempre e sicuramente il miglior rappresentante della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

In corso da oltre 20 anni, tutti i fan sanno che al momento si trova nella sua fase finale, tuttavia il manga si appresta ad un’altra pausa di un mese. Anche le serie di punta devono fermarsi e questo vuol dire che anche se Eiichiro Oda ha rivelato ampiamente la sua routine incredibile, ha bisogno di riposare proprio come tutti. Infatti secondo i nuovi dettagli emersi, il manga si prenderà presto una pausa di un mese e tornerà in piena primavera.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 21 marzo 2024

L’aggiornamento arriva da Shueisha, con il sommario della rivista che ha confermato la pausa. Il 25 marzo debutterà un nuovo capitolo di One Piece, ma poi andrà in pausa di tre settimane. One Piece tornerà il 22 aprile prima che Weekly Shonen Jump vada in pausa per la Golden Week del 29 aprile. Ed entro il 6 maggio il manga tornerà alla sua normale programmazione.

I fan più sfegatati ricorderanno che Oda era già andato incontro ad una pausa di un mese per poter prepararsi al meglio per il debutto della fase finale del manga. Questa volta si tratterà di qualcos’altro e lo scopriremo presto.

Dunque One Piece mancherà in quattro dei sette prossimi numeri di Weekly Shonen Jump. I lettori possono andare avanti e prepararsi per la pausa visto quanto è intenso One Piece in questi giorni. Sono ormai mesi che Oda sta lavorando all’arco narrativo di Egghead e il manga sembra destinato a raggiungere presto il suo momento culminante. Non ci sono dubbi che il capitolo 1111 di One Piece finirà con un cliffhanger per tenere i fan sulle spine. E inoltre questa pausa porta permette a tutti i fan con dei capitoli arretrati di rimettersi in carreggiata.

One Piece ha riscosso un enorme successo nel 2023 per diversi motivi. L’anime ha concluso finalmente l’arco di Wano, ma soprattutto ha visto il debutto del Gear fifth di Rufy e una qualità delle animazioni mai viste prima. Ma soprattutto a capovolgere tutto ci ha pensato l’adattamento live-action di One Piece su Netflix. Il successo è stato talmente travolgente da spingere Netflix a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Fonte – Comicbook