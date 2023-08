One Piece – il Gear Fifth è davvero l’apice della forza di Rufy?

L’anime di One Piece ha rilasciato il 6 agosto 2023 l’episodio 1071, che ha mandato in delirio un intero fandom sparso in ogni parte del mondo. Il motivo è molto semplice: Rufy ha sbloccato il Gear Fifth. Si tratta, stando alle sue parole, dell’apice del suo potere, che corrisponde al risveglio del Frutto del Diavolo che ha mangiato in tenera età senza volerlo. Tutto è accaduto durante gli attimi cruciali dello scontro contro l’Imperatore Kaido. Il capitano dei Pirati delle cento bestie aveva messo KO Cappello di Paglia spingendo tutti a credere che fosse morto.

E in un certo senso possiamo dire che il risveglio del vero potere del Frutto del Diavolo Gom Gom ha riportato in vita Rufy sotto una nuova veste, che possiamo descrivere come ridicola. Infatti il protagonista di One Piece è buffo, bizzarro, allegro e soprattutto spensierato. Il Gear Fifth ha reso non solo Rufy, ma anche tutto l’ambiente circostante e il suo nemico, ridicoli e cartooneschi. I fan della serie non hanno mai visto un episodio del genere, per non parlare della qualità dell’episodio 1071, che si può considerare uno dei migliori mai trasmessi.

Con questa discussione vogliamo provare a capire se il Gear Fifth sia davvero l’apice della forza di Rufy. Cercheremo di analizzare e approfondire tre aspetti per rispondere a questo quesito.

LA VERA NATURA DEL FRUTTO DEL DAIVOLO E’ ORMAI RIVELATA

Sono passati più di vent’anni prima di scoprire la vera natura del Frutto del Diavolo che Rufy ha mangiato in compagnia del distratto Shanks. Prima del risveglio del potere del frutto, tutti sapevamo che si trattava di uno di tipo Paramisha chiamato Gom Gom. La sua particolarità consiste nel dare la capacità a Rufy di allungare le sue parti del corpo e colpire i nemici da una lunga distanza. Dopo aver faticato a controllare questo potere, attraverso un intenso allenamento di oltre dieci anni, Rufy è riuscito a utilizzarlo migliorando esponenzialmente la sua forza fisica e la sua agilità. Per questo è considerato da tutti un pericoloso avversario. Ma dopo il punto più critico, Rufy ha risvegliato il vero potere del Frutto, ed è stato rivelato che in realtà non si tratta di un Paramisha, ma di un Frutto di tipo Zoo Zoo mitologico Homo Homo modello Nika, che gli permette di trasformarsi in Nika. Quindi sarebbe un po’ forzato e poco coerente assistere ad un altro power up del Frutto.

RUFY SOSTIENE CHE SIA IL MASSIMO LIVELLO DI POTENZA CHE PUO’ SFRUTTARE

Dopo aver risvegliato il Gear Fifth, Rufy stesso dice di aver raggiunto il suo livello massimo. Quindi significa che i fan potranno vedere il Capitano dei Cappelli di Paglia ricorrere al massimo fino al Gear Fifth in ogni combattimento, fino alla fine del manga. Chiaramente non c’è un modo per poter garantire se Oda rimarrà fedele alle parole del protagonista, restando quindi coerente. Non a caso in molte serie shonen quando il protagonista raggiungeva il suo massimo livello, puntualmente riusciva ad andare oltre il limite introducendo una trasformazione nuova. Basti pensare a Goku, che è arrivato a dei livelli che non lo vedono più con gli iconici capelli biondi e occhi azzurri. Quindi anche se Rufy definisce il Gear Fifth l’apice del suo potere, con il quale riesce a fare ogni cosa che ha sempre immaginato, potrebbe non essere davvero il suo ultimo livello di potenza.

PUO’ BASTARE PER SCONFIGGERE NEMICI PIU’ POTENTI DI KAIDO?

Nel corso delle sue avventure, Rufy ha incontrato tantissimi nemici, uno più potente dell’altro e ognuno di questi è stato importante per la sua crescita. I veri fan ricorderanno il momento più critico della ciurma dei Cappelli di Paglia durante l’arco dell’arcipelago Sabaody. Questo ha evidenziato i limiti della ciurma e la conseguente disperazione del capitano, ordinando ai suoi sottoposti di scappare in quanto troppo deboli rispetto al nemico. Da questo punto in poi, la ciurma di Rufy ha raggiunto livelli notevoli, senza trovarsi più in una situazione disperata come quella. Questo anche perché Rufy è diventato un Imperatore del Mare. Quindi il suo nome suscita timore e rispetto tra i pirati più potenti e tra gli uomini più importanti del Governo. Ed è uno status che si sono guadagnati con il sudore e con forte determinazione. Ed è in questo modo che Rufy ha sconfitto Kaido, dopo uno scontro davvero estenuante ed estremo. In questo modo a sbloccato il Gear Fifth. Ma bisogna scoprire se basterà questo potere per sconfiggere nemici più potenti di Kaido, come, ad esempio, Im.