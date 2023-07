One Piece: il Gear Fifth debutterà ufficialmente il 6 agosto con l’episodio 1071

One Piece riesce a tenere alta l’attenzione dei suoi fan da oltre 20 anni, considerando che è in corso dal 1997, anno della sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Eiichiro Oda ha scritto e disegnato uno dei manga di maggior successo sia a livello nazionale che mondiale. Il tutto è attestato da numeri incredibili, in quanto diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite assoluti. Infatti One Piece è il manga più venduto al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione registrate nel 2022.

Il manga al momento si trova nel suo arco narrativo finale, che vedrà quindi Rufy fare la resa dei conti contro i pirati più potenti di tutti i mari per raggiungere il suo sogno, ossia diventare il Re di Pirati. One Piece tornerà prossimamente con il capitolo 1087 del manga, in seguito alla pausa che Oda ha dovuto prendersi per risolvere il problema di astigmatismo. E per quanto riguarda l’adattamento anime, con il presente articolo vogliamo riportare una grossa novità che entusiasmerà l’intero fandom.

Toei Animation, lo studio di animazione che lavora a One Piece, sta lavorando ai momenti finali della saga di Wano. Molti dei momenti chiave hanno debuttato sul piccolo schermo, come ad esempio Zoro che rilascia il suo Haki del Conquistatore contro King e la vittoria di Sanji contro Queen. Ora resta solo Rufy, il quale deve affrontare ed eliminare Kaido. Si tratta, d’altronde, dell’unico Imperatore rimasto in piedi, visto che la sua alleata, Big Mom, ha perso contro Kidd e Law.

Le fasi finali dello scontro tra Rufy e Kaido significano solo una cosa: Gear Fifth. Non è la prima volta che ne parliamo, ma questo è legato al fatto che la nuova trasformazione di Rufy è la più attesa di sempre tra i fan. Con il presente articolo infatti vogliamo riportare la data di uscita ufficiale dell’episodio del debutto del Gear Fifth di Monkey D. Rufy. L’evento da non perdere è previsto per il 6 agosto con l’episodio 1071 dell’adattamento anime. Mentre riguardo l’episodio 1072, quello più atteso e considerato come il migliore di sempre, debutterà il 13 agosto.

Fonte – TWITTER (OP_SPOILERS2023)