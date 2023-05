One Piece: l’Haki del Conquistatore di Zoro debutta nell’anime

L’anime di One Piece ha sorpreso moltissimo i suoi fan con gli ultimi episodi delle vicende di Wano e l’episodio 1060 di One Piece ha finalmente mostrato sul piccolo schermo l’Haki del Conquistatore di Roronoa Zoro.

Ora lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia ha raggiunto un livello superiore dimostrando ancora una volta perché è degno di essere considerato la spalla del capitano.

Mentre l’arco di Wano prosegue con il suo terzo atto, Rufy è concentrato nello scontro con Kaido sul tetto dello Skull Dome. Chiaramente il protagonista principale sta affrontando il nemico più forte, ma anche gli avversari del resto dell’equipaggio di Cappello di Paglia sono di un certo livello. Non a caso parliamo della ciurma dei pirati delle cento Bestie di un Imperatore del Mare.

Zoro e Sanji hanno davanti a sé rispettivamente King e Queen, nonché gli ultimi due pilastri rimasti dalle forze principali di Kaido. L’episodio 1060 di One Piece ha mostrato come lo spadaccino e il cuoco della ciurma protagonista abbia affrontato alcuni dei nemici più forti.

Zoro ha lottato per mantenere il controllo su Enma, una delle spade utilizzate in passato da Kozuki Oden. E con il presente articolo riportiamo che lo spadaccino è riuscito a incanalare il suo Haki in questa spada, scatenando il suo Haki del Conquistatore per la prima volta.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider pewpiece. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 1060 dell’anime è molto importante per lo sviluppo di Zoro. Già in precedenza era stato anticipato che lui era in grado di rilasciare l’Haki del Conquistatore proprio come può fare Rufy. Ed è quello che si vede nel nuovo episodio di One Piece.

Durante lo scontro con King, inizia a pensare a Enma e a cosa lo ha portato a questo punto. Ricordando il consiglio di un vecchio del suo villaggio, Zoro inizia a guardare Enma in modo diverso.

Notando che ha bisogno di controllare la quantità di Haki che Enma sta tirando fuori da lui, Zoro scava dentro di sé in profondità ed evoca il proprio Haki del Conquistatore. La conferma che si tratti del livello del Re Supremo arriva subito in quanto tutti quelli intorno a lui e King svengono immediatamente.

Fonte – Comicbook