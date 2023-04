One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1082

One Piece negli ultimi capitoli ha rivelato tantissime informazioni importanti accompagnate da tanta azione che ha sicuramente entusiasmato i fan di determinati personaggi. Solo i due capitoli precedenti hanno visto Garp tornare in azione e rilasciare tutto il suo potere che rispecchia la sua fama tra i pirati e la marina stessa. Insieme agli altri membri della SWORD, il nonno di Rufy arriva sull’isola del pirati di Barbanera per poter liberare Kobi.

Preso in ostaggio da Teach, abbiamo riportato il motivo di questa mossa da parte dell’Imperatore del Mare, ma essendo Kobi un membro della SWORD non avrebbe funzionato. Inoltre abbiamo rivelato il nuovo membro della ciurma di Barbanera, subito dopo l’arrivo di Garp.

Ma l’aggiornamento più importante è stato quello del vincitore dello scontro tra Teach e Law, con quest’ultimo inevitabilmente sconfitto ma, a differenza di Kidd, viene portato in salvo da Bepo che inaspettatamente si trasforma in Sulong.

One Piece ha anche mostrato Shanks di nuovo in azione e il capitolo 1082 mostrerà il ritorno di un altro Imperatore del Mare, Buggy il Clown.

Con il presente articolo riportiamo le prime a anticipazioni del capitolo 1082 del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WorstGenHQ. Di seguito ne riportiamo il contenuto;

Il titolo del capitolo 1082 è “andiamo a prenderlo” e inizia con un annuncio sul giornale che riporta la morte di T-Bone ucciso da un cittadino per riscuotere la taglia dalla Cross Guild.

Come precedentemente detto, questo capitolo sarà dedicato a Buggy. Infatti attraverso un flashback avremo più informazioni sulla divisione di Shanks e Buggy dopo la morte di Roger. Il Rosso voleva che viaggiasse con lui ma Buggy aveva rifiutato perché in quel momento non era interessato al One Piece.

Ora però è tutto diverso dato che anche lui vuole arrivare al tesoro, e il titolo del capitolo 1082 è rivolto a lui. Tuttavia Buggy è ostaggio di Crocodile e Mihawk e il suo sogno non è condiviso dai due. Crocodile infatti vuole provare a raggiungere lo stesso obiettivo che aveva quando si trovava ad Alabasta.

Il capitolo si chiuderà in modo intenso. Infatti apparirà di nuovo Sabo, sano e salvo e sarà pronto a rivelare cosa è davvero successo durante il Reverie.