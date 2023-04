One Piece 1080: svelati tutti i membri della SWORD

One Piece con il capitolo 1080 ha introdotto ulteriori nuovi personaggi che fanno parte della SWORD, ossia la forza speciale segreta del quartier generale della Marina. Recentemente abbiamo avuto modo di poter approfondire le caratteristiche della SWORD, specificando che tutti i componenti che ne fanno parte hanno la possibilità di agire con molta più libertà senza dover attendere il permesso dalla Marina. Ad esempio infatti la SWORD può decidere di attaccare un Imperatore in maniera autonoma. Ma allo stesso tempo la Marina potrebbe benissimo non entrare in supporto.

Con il presente articolo vogliamo adesso approfondire i membri che fanno parte di questa forza speciale segreta della Marina. Il capitolo 1080 di One Piece, si apre con Kobi che riesce a tentare la fuga dall’isola dei Pirati dove l’aveva imprigionato Barbanera. Al suo seguito ci sono altri marine che sperano di riuscire a lasciare quest’isola con il capitano di vascello. Mentre Kobi è inseguito da molti altri pirati interessati a lui per via della taglia sulla sua testa, ad un tratto compaiono tre Marine al porto dell’isola di Hachinosu.

Questi si rivelano molto forti, a tal punto di arrivare verso il centro della città molto rapidamente. Arrivati per salvare e recuperare Kobi, su di loro non hanno effetto né i proiettili né le spade e questo perché in possesso dei poteri del Frutto del Diavolo. La prima componente della SWORD che Oda presenta si chiama Kujaku ed è il contrammiraglio della SWORD, nonché la nipote della grande stratega Tsuru.

La si vede usare la sua frusta contro un palazzo, che subito dopo si sposta. Questo perché Kujaku ha mangiato il Frutto del Diavolo Muchi Muchi (Disciplinatrice), di tipo Paramisha che le permette di impartire ordini agli oggetti che frusta.

L’altro componente che conosciamo si chiama Hibari ed è il capitano di fregata della SWORD. Salva Kobi da una scarica di proiettili trasformandoli in fiori. Questo perché brandisce un particolare fucile in grado di sparare semi di fiore GP, inventati da Vegapunk.

L’ultimo membro ad essere presentato è Prince Grus, anche lui un contrammiraglio. Ha mangiato il frutto del diavolo Gunyo Gunyo di tipo Paramisha. Questo gli permette di manipolare l’argilla con cui crea dei golem che possono rigenerarsi quando vengono danneggiati.