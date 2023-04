One Piece: svelati nuovi dettagli sulla SWORD

One Piece nell’ultimo capitolo ha rivelato interessanti dettagli sulla forza speciale segreta del quartier generale della Marina, la cosiddetta SWORD.

Nel mondo di One Piece esistono tantissimi personaggi, forse troppi, ma Eiichiro Oda ha anche dato vita a un certo numero di gruppi, organizzazioni e forze speciali. Oltre alle ciurme dei pirati, Oda ha introdotto la Flotta dei Sette, ormai completamente sciolta e sostituita dai Seraphim. Un esempio è quello dei quattro Imperatori del Mare e così via.

In questo modo il mangaka di One Piece riesce a racchiudere in un solo gruppo un certo numero dei personaggi aiutando sicuramente tutti i lettori ad orientarsi nel vasto mondo di One Piece.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di rivelare alcuni importanti e nuovi dettagli sulla forza speciale segreta del quartier generale della Marina, SWORD.

L’aggiornamento arriva direttamente dal capitolo 1080 di One Piece e il presente articolo contiene alcune anticipazioni. Consigliamo quindi a coloro non intenzionati a scoprire tutto anzitempo di non proseguire oltre.

L’ultimo capitolo pubblicato riprende dall’isola dei pirati dove si trova imprigionato Koby, tenuto sotto controllo dai pirati di Barbanera. Grazie ad un flashback abbiamo modo di vedere Teach circondato dai suoi sottoposti mentre esprime il suo desiderio di espansione territoriale e di riconoscimento di questo, dal Governo Mondiale.

Per fare avverare il suo desiderio Koby è la chiave. Tuttavia il capitano di Vascello gli dice che non andrà come lui spera e ad appoggiarlo è Aokiji, la cui presenza è inaspettata.

L’ex ammiraglio della marina spiega meglio e nel dettaglio cosa è la SWORD. Si tratta di un’organizzazione i cui componenti fanno parte della marina ma allo stesso tempo non ne fanno parte. Aggiunge anche che Koby ad esempio ha già ridisegnato il suo codice Marine.

Questo vuol dire che chi entra a far parte della SWORD, ha già rassegnato le dimissioni. Soprattutto, dettaglio fondamentale, i membri di questa forza speciale possono decidere di attaccare o meno un imperatore senza dover aspettare alcuna autorizzazione.

Sono un’unità di comando che può liberamente ignorare gli ordini e agire con più libertà. Tuttavia la Marina non si prende nessuna responsabilità delle loro azioni, potendosi dissociare in ogni momento.