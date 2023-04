Ci siamo: Dragon Ball Super 92 sta per approdare in Giappone e anche nel resto del mondo grazie a MangaPlus, e così come leggiamo su Comic Book sono stati anche condivisi i primi spoiler ufficiali al riguardo, che continuano la storia già visto all’interno dell’ultimo film del franchise prodotto dalla stessa Toei Animation.

Se avete letto il capitolo 91 avete visto e letto il cliffhanger che lo ha chiuso, dove Piccolo si è trovato sovrastato da Gamma 2 proprio come nel film. Se la narrazione non si sposta il prossimo capitolo dovrebbe mostrare lo scontro tra i due personaggi, dove il namecciano inizia a familiarizzare con la nuova minaccia scatenata dal Dr. Hedo.

Dragon Ball Super Manga Ch92 PRIMO SGUARDO: Gamma 2 contro Piccolo “L’Esercito RR sta tramando dietro le quinte, quindi Piccolo svela il suo piano segreto per affrontarli”. Questo è quello che leggiamo dal post del sempreverde profilo DBSChronicles:

#dbspoilers Dragon Ball Super Manga Ch92 FIRST LOOK: Gamma 2 vs Piccolo "The RR Army is plotting behind the scenes, so Piccolo unveils his secret plan to take them on" Drafts on 14 April, 10am (JST) pic.twitter.com/1CJEbJT2Ep — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 10, 2023

Da come possiamo vedere in alto le prime immagini/bozze mettono al centro lo scontro tra Gamma 2 e Piccolo, così come già visto nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Come anticipato anche nelle scorse settimane, questa saga è molto prevedibile per chi ha già visto il film, visto che si conosce già vita, morte e miracoli.

Nonostante qualche guizzo narrativo imprevedibile, il grosso della storia è già stato scritto, quindi anche per questo il pubblico è rimasto sorpreso quando si è troncata dopo qualche capitolo la storia prequel con al centro Trunks e Goten. Quest’ultima ha fatto solamente da apripista alla saga principale.

Senza dubbio questa manovra era necessaria per inserire all’interno della serializzazione manga le trasformazioni di Piccolo e Gohan, al momento su un livello di combattimento tale da raggiungere Goku e Vegeta, impegnati sul Pianeta di Beerus a proposito delle loro nuove forma, volte a combattere la trasformazione di Black Freezer.

Cosa ne pensate di questi primi capitoli della nuova saga? Pensate si possano inserire delle sorprese a chi ha già visto il film?

Fonte Twitter – Comic Book