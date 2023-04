Super Dragon Ball Heroes: svelata la data di uscita del nuovo episodio

Sono tantissimi gli appassionati che attendono da tempo il ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo con un nuovo adattamento delle vicende del manga Dragon Ball Super. Ma sono in arrivo altre novità importanti per i fan in quando Super Dragon Ball Heroes tornerà presto con nuovi episodi. L’arco Ultra God Mission funge da ultimo arco della serie e ha visto diversi guerrieri provenienti da tempo e spazio diversi scontrarsi in un enorme torneo. La trama ha quindi introdotto alcuni importanti cambiamenti nella trama.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare la data di uscita dell’ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes e anche il suo titolo. L’aggiornamento sarà arricchito anche da un’analisi di ciò che accadrà sia i guerrieri Z che per la Pattuglia del Tempo.

L’ultimo arco di Super Dragon Ball Heroes ha introdotto i “Warriors in Black“. Questi sono combattenti dall’aspetto familiare che lavorano per il Kaiohshin del Tempo e provengono da linee temporali alternative. Tra i guerrieri che fanno parte di questo gruppo ricordiamo le versioni alternative di Piccolo, Bardack e Gohan del Futuro. Nel recente episodio, i riflettori sono passati al re demone oscuro noto come Demigra. In Dragon Ball Heroes, la dimensione dei demoni è una costante minaccia per tutti i Guerrieri Z provenienti da diversi universi, Dunque vederli reclamare il titolo di villain della serie non è una sorpresa.

L’ottavo episodio della serie spin-off farà il suo debutto il 13 aprile e si intitolerà “Un’unione che trascende lo spazio-tempo! Il pugno della giustizia che distrugge il male!“. Mentre i Guerrieri Z hanno principalmente affrontato i Warriors in Black durante gli ultimi episodi, è probabile che le due fazioni si uniranno di fronte alla minaccia demoniaca che sta per manifestarsi. Lo spin-off ha anche rilasciato una breve anticipazione del prossimo episodio.

“Il Re Oscuro Demigra scatena ancora più potere. In altre aree, la lotta tra coloro che ceduto dato il potere del Re Oscuro e quelli con il cuore della giustizia si sta intensificando. Riusciranno i guerrieri, che trascendono il tempo e lo spazio, a combattere insieme per sconfiggere Demigra e i suoi seguaci?”

Fonte – Comicbook