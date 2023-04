Mashle: una spettacolare pubblicità per l’anime invade Tokyo

Mashle: Magic and Muscles un manga shonen che porta la firma di Hajime Kōmoto, ed è pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 2020 e al momento si sta preparando per il debutto ufficiale del primo adattamento anime che farà parte del programma della primavera 2023.

Poiché si tratta del primo progetto anime per il manga di Komoto, in Giappone attualmente la campagna di promozione si sta svolgendo in grande stile. Infatti l’anime di Mashle sta conquistando il Paese del Sol Levante con una mossa pubblicitaria speciale. Mashle: Magic and Muscles è una delle tante novità anime in arrivo questa primavera, e sta guidando la nuova generazione presente sulla rivista Shonen Jump di Shueisha. Con la sua premiere in arrivo, la stessa Shueisha si sta preparando in un modo completamente nuovo.

Per celebrare l’imminente premiere dell’anime Mashle, in arrivo in Giappone il 7 aprile, la serie ha conquistato il famoso cartellone 3D di Shinjuku, a Tokyo. Infatti, come si può guardare dal video riportato in cima a questo articolo, è presente un video speciale che verrà riprodotto per tutta la settimana della premiere.

Mashle: Magic and Muscles sarà presentato in anteprima questo fine settimana in Giappone e Crunchyroll ha confermato che trasmetterà in streaming l’anime sviluppato dallo studio di animazione A-1 Pictures. Tutti i fan e anche i semplici incuriositi devono aspettarsi un mondo di magia, dove quest’ultima è usata casualmente da tutti. In una foresta profonda e oscura presente in questo mondo, vive un ragazzo che si sta allenando con determinazione. Si chiama Mash Burnedead e ha un segreto. Non può usare la magia.

Chiaramente la sinossi continua e si sofferma maggiormente sul protagonista. Mash voleva solo vivere una vita tranquilla con suo padre. Tuttavia un giorno le persone iniziano improvvisamente a minare la sua tranquillità e incolumità del padre. Quindi in qualche modo si ritrova iscritto alla Scuola di Magia. Qui punta al massimo, ma non sarà difficile mascherare il suo grosso segreto, anche se per riuscirci ha lavorato sul potenziamento muscolare del suo corpo.

