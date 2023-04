Solo due uscite targate Panini Comics del 6 aprile 2023, ovvero Essex County di Jeff Lemire, opera in procinto di approdare anche su Netflix con il suo adattamento live action, e il primo Omnibus de La Spada Selvaggia di Conan, che pur proponendo materiale pubblicato originariamente dalla Marvel ed inserito a tutti gli effetti nella continuity del Marvel Universe, è presentato sotto l’etichetta Panini Comics in quanto i diritti per gli adattamenti a fumetti del Barbaro sono nuovamente passati di mano.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics della settimana.

Le uscite Panini Comics del 6 aprile 2023

Essex County

I Fantasmi della Memoria

32,00 €

Contiene: Essex County

Uno spaccato della provincia canadese sospesa tra il sogno e il grottesco, tra certezze bucoliche e ansie della modernità. Un luogo della memoria in cui confluiscono i segreti, i rimpianti e i vizi di un’intera comunità che si perpetuano di generazione in generazione. Dal genio del cartoonist Jeff Lemire, un’opera pluripremiata da cui Netflix ha tratto la serie in streaming nel 2023.

Conan Omnibus – La Spada Selvaggia di Conan 1

94,00 €

Contiene: Savage Tales (1971) #1/5, Savage Sword of Conan (1974) #1/12