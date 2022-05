Conan: la Marvel ufficializza l’addio, ma continua le ristampe e Savage Avengers

Lunedì la Marvel ha annunciato che Conan il Barbaro lascerà presto l’Universo Marvel alla conclusione della serie King Conan di Jason Aaron e Mahmud Asrar a luglio, confermando l’indiscrezione diffusasi nel week-end. L’ultimo numero sarà King Conan #6, e porrà fine all’ultima serie di storie del personaggio alla Marvel Comics.

Nonostante la licenza del personaggio non sia quindi più in possesso della Marvel, l’editore ha anche annunciato un nuovo ciclo di ristampe del personaggio. Questo autunno, la Marvel pubblicherà il suo sesto volume come parte della Conan the Barbarian Epic Collection, con una raccolta di fumetti vintage di Roy Thomas, John Buscema, Howard Chaykin e Gil Kane. A dicembre quindi la Marvel rilascerà un’altra raccolta, Conan the Barbarian: The Original Marvel Years Omnibus Vol. 10 con una copertina di Todd McFarlane.

Il CEO di Heroic Signatures Fred Malmberg conferma la separazione dalla casa editrice in un’intervista a ComicBook:

“Abbiamo avuto una gestione meravigliosa con la Marvel Comics, ma alla fine hanno deciso di non estendere la loro licenza oltre quest’anno. Conan ha più di 50 anni di pubblicazione di fumetti. Abbiamo preso la decisione di raccogliere noi stessi il testimone, non solo per Conan ma per tutti gli altri meravigliosi personaggi e IP che controlliamo. Il programma di pubblicazione inizierà il prossimo anno ma i dettagli esatti non sono ancora definitivi”.

Malberg aveva già pubblicato su Twitter un post in cui chiedeva ai fan quale fosse il proprio team creativo ideale per Conan.

What’s your dream team for a Conan comic – must list writer, colorist, artist. GO! — Fredrik Malmberg (@FredMalmberg) May 12, 2022

Non è chiaro cosa significhi per il futuro del personaggio nella serie Savage Avengers, che debutta con il nuovo numero 1 questo mercoledì, con Conan il Barbaro come personaggio principale insieme ad un gruppo di supereroi Marvel. Malmberg aggiunge che spera che Heroic e Marvel siano in grado di trovare un accordo per far apparire ancora il personaggio.

“Godiamo di un ottimo rapporto con la Marvel e speriamo di fare dei crossover e che Conan appaia di tanto in tanto in Savage Avengers, ma nulla è pianificato per questo momento”,

Dopo che la Marvel ha pubblicato le storie di Conan per gran parte degli anni ’70, ’80 e ’90, la licenza è passata a Dark Horse per il decennio successivo circa. La Marvel ha ottenuto di nuovo la licenza nel 2019 e ha introdotto il personaggio nel più ampio Universo Marvel.