Conan il Barbaro lascia nuovamente la Marvel?

Dalle colonne di Bleeding Cool rimbalza una voce che vedrebbe la Marvel in procinto di perdere i diritti di pubblicazione dei fumetti di Conan il Barbaro.

La Marvel ha pubblicato fumetti di Conan, basati sulle storie di Robert E Howard e concessi in licenza dalla sua proprietà, nel corso degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Dark Horse Comics li ha pubblicati poi a partire dagli anni Duemila, con la Marvel che ha quindi ripreso la licenza dal 2019 in poi, includendo anche Conan con il resto dell’Universo Marvel a partire dalla sua apparizione in Avengers: No Road Home e quindi come protagonsita della serie Savage Avengers.

Ora, Conan The Barbarian è di pubblico dominio in gran parte dell’Europa, poiché Robert E Howard morì nel 1936, e per le leggi europee il lavoro diventa di pubblico dominio 70 anni dopo la morte dell’autore. Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno una durata del copyright di 95 anni per qualsiasi cosa pubblicata dopo il 1922, che copre ancora il lavoro di Howard. Ma c’è stata qualche controversia sulle varie versioni dell’opera, le estensioni del copyright necessarie prima del 1978 e altro che hanno confuso le acque nel corso degli anni e hanno visto svolgersi una serie di casi giudiziari.

I fumetti di Conan sono creati e pubblicati in Europa senza licenza secondo le regole del pubblico dominio (in Italia sono pubblicati da Star Comics sotto il titolo Conan il Cimmero) e Ablaze li ha ripubblicati negli Stati Uniti ma solo sotto il nome The Cimmerian, non violando l’uso del marchio. Il marchio del nome Conan e dei nomi degli altri personaggi principali di Robert E. Howard è mantenuto da Conan Properties International e concesso in licenza a Cabinet Entertainment. Entrambe le società sono controllate dal CEO Fredrik Malmberg., precedentemente co-fondatore della casa editrice svedese di giochi di ruolo Target Games e CEO di Paradox Entertainment. Possiedono anche i diritti su Bran Mak Morn, Kull, Solomon Kane, Mutant, Mutant Chronicles, Warzone, Kult e Chronopia.

Secondo quanto riporta Bleeding Cool, questa azienda, o i nuovi proprietari, ora desiderano pubblicare i fumetti di Conan da soli. E quindi non rinnoverà la licenza Marvel Comics. Tuttavia che ciò non dovrebbe influire sul catalogo di raccolte e omnibus di Conan che la Marvel continuerà a pubblicare. Inoltre si ipotizza che potrebbero persino continuare ad usare il personaggio di Conan nella serie di Savage Avengers, il cui nuovo numero 1 esce la prossima settimana negli States. Ma per quanto riguarda le serie soliste di Conan, gli ultimi due numeri della miniserie King Conan, previsti per giugno e luglio, potrebbero essere gli ultimi targati Marvel.