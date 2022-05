Vigilante: My Hero Academia Illegals: ecco quando si concluderà lo spinoff

Vigilante: My Hero Academia Illegals, la serie manga orginale spinoff del famoso My Hero Academia sta per concludersi ufficilamente.

L’insider WSJ_manga che da sempre rilascia aggiornamenti attendibili, ha condiviso sulla propria pagina Twitter la data che sancirà ufficialmente la fine dello spinoff. Non solo la data ma anche quale sarà l’ultimo capitolo.

Di seguito condividiamo l’aggiornamento:

VIGILANTE -My Hero Academia Illegals- by Hideyuki Furuhashi and Betten Court will be ending with Chapter 126 on May 28th at Shonen Jump+ App. pic.twitter.com/qnNePNBQnT — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 13, 2022

Come si può leggere e capire il manga terminerà il 28 maggio con il capitolo 126, che sarà presente sull’app Shonen Jump+.

Ricordiamo che si tratta di un manga spin-off scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court. Dal punto di vista dell’atmosfera, questo manga è leggermente più cupo rispetto al manga originale. Progettato anche come prequel della serie principale, alcuni degli eventi che si verificano all’interno della linea di doveri dei vigilantes hanno legami con la serie principale.

Tetsuya Sato ha ideato lo spinoff, editore di My Hero Academia. Egli voleva fare uno spin-off della serie principale. Ha così contattato prima Betten Court come illustratrice, e poi Hideyuki Furuhashi come sceneggiatore. Entrambi hanno accettato e dopo aver trovato due mangaka ha informato Horikoshi dell’idea. L’artista di conseguenza ha accettato, dato che è anche un fan di Betten Court e lo è da molto tempo.

Come viene realizzato Vigilante: My Hero Academia Illegals? Prima Furuhashi realizza la sceneggiatura disegnando lo storyboard con cornici e fumetti. Dopodiché lo invia a Sato che annota alcune correzioni e opinioni prima di approvarlo. Gli storyboard vanno quindi a Betten Court. Chiaramente anche se non è coinvolto direttamente ogni capitolo è supervisionato e approvato da Horikoshi.

In Italia lo spinoff della serie viene distribuito dalla casa editrice Star Comics, che si occupa anche del manga principale My Hero Academia.