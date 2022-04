My Hero Academia: Vigilantes: ecco la reunion tanto attesa

My Hero Academia: Vigilantes ha emozionato molto con una tanto attesa reunion tra due vigilantes con il nuovo capitolo della serie.

Lo scontro finale tra il Crawler di Koichi Haimawari e l’esplosivo Number 6 è ufficialmente terminato grazie a All Might e agli altri eroi professionisti che sono intervenuti appena in tempo.

Ma mentre Koichi ha combattuto contro il cattivo, le cose sono diventate ancora più difficili da gestire per lui.

In aggiunta a quella lotta durante il corso del combattimento, era totalmente distratto dal destino dei suoi amici che combattevano per la propria vita.

Nel corso del combattimento finale, gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto sullo stato di Kazuho Haneyama sono stati fondamentali in seguito al suo possesso da parte di Queen Bee.

Questo ha raggiunto il suo limite quando Koichi combattendo contro Number 6, finisce sull’orlo della morte. Per fortuna però si salva all’ultimo momento.

Ora la lotta è finita e i due si stanno riprendendo da tutte le ferite. Koichi e Kazuho si sono finalmente riuniti e tutti i fan aspettavano questo momento.

Il capitolo 124 di My Hero Academia: Vigilante riprende dal combattimento contro Number 6. Si conferma che Koichi è riuscito a sopravvivere all’attacco finale di Number 6 contro di lui.

Ma le sue azioni come vigilante hanno causato molti più problemi alle autorità mentre ripuliscono quello che è successo a Naruhata.

Mentre Kazuho si è effettivamente svegliata dal coma durante quel combattimento, l’ha lasciata fisicamente esausta. Per di più non è riuscita ad alzarsi dal letto fino a due settimane dopo che tutto è accaduto.

Lei però si sforza di dire qualcosa quando finalmente i due si incontrano e gli regala solo una nuova felpa con cappuccio di All Might.

Non è molto più tardi che tutto finalmente colpisce Kazuho. Aveva trattenuto i suoi veri sentimenti. Quello che voleva dire a Koichi per tutto questo tempo, e ora che sono entrambi vivi e al sicuro.

Riesce a rimettersi in piedi solo per scoprire che Koichi ha indossato la felpa con cappuccio di All Might che inizialmente aveva detto che non avrebbe usato. Vedendo questa visione di lui, Kazuho non può fare a meno di scoppiare in lacrime mentre i due condividono un tanto atteso abbraccio dopo tutto quello che è successo.