My Hero Academia: Vigilantes anticipa la scomparsa di un personaggio?

My Hero Academia Vigilantes, nelle pagine del suo ultimo capitolo ha lasciato Koichi Haimawari sulla soglia della morte.

Il manga spin-off di My Hero Academia è ora nei momenti finali della battaglia finale tra Crawler e Number 6. Il capitolo precedente, tuttavia, ha anticipato che sarebbe giunto al termine. Il tutto però dopo che All Might e gli eroi professionisti hanno soppresso gran parte della furia esplosiva di Number 6.

Mentre gran parte del combattimento iniziale era giunto al termine, Crawler stesso era tutt’altro che al sicuro poiché il Number 6 era ancora carico di rabbia che il vigilante doveva placare e affrontare.

Koichi e gli altri eroi sono riusciti a fermare Number 6 prima che fosse completamente in grado di distruggere Naruhata. La lotta tra il vigilante e il cattivo, da questo punto, spinge entrambi i loro rispettivi corpi oltre il limite.

Number 6 era completamente irriconoscibile, ma il corpo di Koichi aveva ricevuto altrettanti danni.

Il nuovo capitolo della serie fa un ulteriore passo avanti lasciandolo completamente sull’orlo della morte dopo il suo confronto finale con il cattivo.

Nel capitolo 123 di My Hero Academia Vigilantes rivela che Number 6 è riuscito a sfuggire dalla certa sconfitta contro All Might ed Endeavour. Il suo corpo non era in condizioni idonee per continuare il combattimento.

Con un obiettivo finale in mente, ha cercato Koichi e lo ha trovato mentre l’eroe stava cercando di raggiungere un luogo sicuro di recupero.

Koichi cerca di calmarlo e di avere una conversazione adeguata, ma 6 non ha alcun interesse a farlo.

Potrebbe non aver sconfitto Koichi, ma nella memoria di Koichi voleva lasciare una cicatrice per il futuro. Segnando Koichi sia fisicamente che mentalmente, voleva dare all’eroe qualcuno che non poteva salvare.

Facendo esplodere il suo corpo e lasciandosi alla morte, Number 6 coinvolge completamente Koichi nell’esplosione finale.

Gli ultimi momenti del capitolo vedono Koichi completamente insanguinato e completamente immobile.

Non possiamo escludere nulla sulla sorte di Koichi, anche se pare che Shota Aizawa arrivi sulla scena appena in tempo.