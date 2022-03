My Hero Academia: Vigilantes: ecco uno dei migliori interventi di All Might

Il potente All Might torna nel capitolo 122 della serie di My Hero Academia: Vigilantes registrando uno dei più importanti interventi.

La serie spin-off sta descrivendo il culmine della battaglia finale poiché il Crawler di Koichi Haimawari è spinto al limite contro il malvagio Number 6.

My Hero Academia: Vigilantes si svolge anni prima degli eventi del manga originale di Kohei Horikoshi. Ciò significa che tutti gli appassionati potranno aspettarsi di vedere più eroi professionisti in azione nel combattimento finale.

La lotta di Crawler e Numero Sei è diventata più grande e più distruttiva.

Il capitolo precedente fa un ulteriore passo in avanti anticipando che Endeavour avrebbe preso parte al combattimento successivo.

Mentre ciò accade, l’ultimo capitolo della serie introduce nuovamente un eroe dal calibro ancora più grande.

Il combattimento raggiunge un livello così alto da perdere il controllo, e l’ultimo capitolo vede All Might pareggiare il livello del campo di battaglia.

Il nuovo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes rivela che l’evoluzione di Number 6 si è diffuso al punto da mettere in pericolo un sacco di persone.

L’esercito esplosivo rilasciato sulla città, ha portato a molta distruzione.

Tutti gli eroi professionisti dunque erano impegnati a salvare o tentare di combattere i nemici esplosivi senza farli esplodere.

Dopo ogni sforzo All Might riceve il messaggio. Mentre Endeavor si avvicina alla scena, All Might scatta proprio di fronte a lui.

Sfreccia velocemente per la città e prende a pugni ognuno dei mostri esplosivi che Numero 6 aveva scatenato.

Endeavor lo segue distruggendoli tutti con il suo Prominence Burn, Loro due distruggono rapidamente tutti i mostri Numero Sei.

Lo stesso Number 6 riesce a sfugge all’attacco, quindi ora bisogna scoprire se All Might dovrà restare o meno per il colpo finale.

My Hero Academia: Vigilantes: il manga

Si tratta di un manga spin-off della serie originale My Hero Academia, scritto da Hideyuki Furuhashi e Kōhei Horikoshi e disegnato da Court Betten.

In Italia il manga viene venduto in formato tankoboon ed è edito da Star Comics.