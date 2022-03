My Hero Academia: confermato il prossimo grande evento dell’anime

My Hero Academia tornerà questo autunno con la sesta stagione. Lo studio Bones promette a tutti gli appassionati di presentare la nuova stagione all’altezza del nome di spessore del manga, e Anime Japan supporterà tutto questo.

L’aggiornamento arrivato afferma che My Hero Academia parteciperà all’evento e ci si aspetta che venga rilasciato qualcosa attraverso l’Anime Japan.

My Hero Academia HERO FES 2022 Event to be held on July 24! 🎉 ✨More: https://t.co/atRFpDxcnB pic.twitter.com/FR1C2YqNez — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 19, 2022

Secondo un nuovo aggiornamento del team dell’anime, My Hero Academia ospiterà il suo Hero Fes annuale il 24 luglio.

A questo punto, non si può dire con certezza di cosa tratterà l’evento, ma Hero Fes ha tradizionalmente distribuito nuove promozioni anime.

Tuttavia si svolgerà a luglio e questo significa che Hero Fes si svolgerà a ridosso della premiere della sesta stagione.

Data la vicinanza dei due eventi, si può ipotizzare che che Hero Fes 2022 rilasci un trailer per la sesta stagione. Anime Japan ci dà un piccolo assaggio di ciò che verrà.

Ulteriori aggiornamenti saranno sicuramente resi a disposizione di tutti gli appassionati della serie.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è stata trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni.

Di seguito ecco la sinossi delle vicende del manga:

A causa di una mutazione genetica del quinto dito del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati “quirk”, che si manifestano per la prima volta all’età di quattro anni. Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro i supercriminali che seminano il terrore nel mondo. Affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età, Izuku Midoriya è uno studente delle scuole medie che ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk. Izuku però non si arrende e un giorno All Might, l’eroe più potente mai esistito noterà il suo ardore.