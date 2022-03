My Hero Academia: il manga infrange il record di vendite

My Hero Academia al momento si concentra sulla guerra finale tra la UA Academy e l’esercito di ladri in continua espansione di All For One.

Pare che il 2022 sia già pronto per essere un grande anno per la serie Shonen in termini di vendite complessive.

La serie shonen che è già diventata un top seller tra i manga per quest’anno.

Il franchise ha alcune pietre miliari importanti quando si tratta della sua storia, poiché Kohei Horikoshi ha già affermato che l’attuale battaglia in corso sarà l’ultima.

In record recenti, My Hero Academia ha già venduto circa 1,7 milioni di copie del suo manga quest’anno. Ha guadagnato anche il posto del sesto manga più venduto per il 2022.

Sorprendentemente, né One Piece né Demon Slayer sono l’attuale numero uno più venduto manga dell’anno.

Jujutsu Kaisen sta cavalcando il successo con il suo film prequel di Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen 0.

Con l’adattamento di War Arc che arriverà questo autunno, sarà interessante vedere se Kohei Horikoshi è in grado di rivendicare il primo posto con l’arrivo della sua sesta stagione.

L’anno scorso, non solo abbiamo assistito all’arrivo della quinta stagione di My Hero Academia, ma anche la serie Shonen ha svelato il terzo film del suo franchise.

Mentre il manga sta per concludersi, Kohei Horikoshi ha dichiarato in passato che non sarebbe sorpreso se la serie raccogliesse fino a dieci lungometraggi.

Nell’arco finale del manga della serie, gli eroi di UA e i combattenti del crimine professionisti del Giappone si alleano per sconfiggere All For One e le sue forze in crescita. I protagonisti si sono resi conto che avrebbero dovuto lavorare in parecchi piani per abbattere gli antagonisti. Poiché questa potrebbe essere l’ultima battaglia, non sarebbe sorprendente vedere nel manga come risultato alcune grosse vittime.