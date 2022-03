My Hero Academia: prepara la battaglia finale di All For One

My Hero Academia ha allestito la battaglia finale di All For One, poiché la Fase Due dell’arco della guerra finale inizia ufficialmente nel manga questa settimana.

I pro eroi del Giappone hanno lanciato un ambizioso piano di battaglia finale progettato da All Might.

My Hero Academia dà il via alla seconda fase del conflitto finale

Usando una combinazione chiave di quirk dei personaggi di supporto della serie, All Might è stato in grado di mettere a segno un’audace svolta sul piano di agguato dei cattivi.

Sulla base dell’ultimo capitolo di My Hero Academia, sembra che il piano di All Might abbia funzionato e All For One potrebbe finalmente cadere!

Il piano di All Might era di copiare il quirk del portale di teletrasporto di Kurogiri della League of Villains e usarla per trascinare l’esercito della League of Villains in uno scenario divide et impera.

Trasformando le nuove barriere protettive della Scuola in gabbie dei cattivi, gli eroi li dividono con successo in gruppi più piccoli.

In questo ultimo capitolo, li spingono attraverso i cancelli per prendere di mira le destinazioni per la battaglia finale!

All For One finisce sul campo di battaglia di “Gunga Villa” con molti dei migliori eroi professionisti che lo aspettano.

Tale elenco include Endeavor, Hawks, Kamui Woods, Fumikage Tokoyami, The Wild, Wild Pussycats e altri.

Hawks spara il primo colpo proprio alla giugulare di All For One, ma scopre che non sarà così facile.

Allo stesso tempo, The Heroes riesce a discernere il difetto nei poteri di All For One – vale a dire che il suo quirk rubato è una versione “inferiore” di quello di Kurogiri – e non può sfuggire alla trappola così facilmente.

Si tratterà di una battaglia e gli eroi hanno lanciato un grande potere per eliminare il corpo principale di All For One.

My Hero Academia: il punto sul manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Attualmente le pagine del manga stanno narrando le vicende finali dell’opera di Horikishi che vede gli eroi affrontare All For One.

All For One l’arcicriminale della serie, è un maestro manipolatore.

Nella battaglia finale, egli inizia a disturbare le menti degli eroi, facendo sapere a Endeavor che è “un uomo crudele” costringendo Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki alla loro resa dei conti finale.

Costringe anche suo figlio (Shoto Todoroki) a ripulire il suo disordine, non importa quanto lo addolori, affrontando Dabi.