My Hero Academia: nuovi sketch di Izuku e Bakugo

My Hero Academia è una di quelle serie che fa stare bene o trattiene le lacrime.

La serie è molto emozionante anche dall’inizio e le cose si stanno scaldando ora che il manga è nella sua saga finale. Dopotutto, sembra che la guerra finale sia appena iniziata e uno degli assistenti del manga sta ora pubblicizzando Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya con alcuni nuovi disegni.

Il tutto proviene da Twitter come puoi vedere di seguito:

L’assistente di My Hero Academia ha condiviso alcuni nuovi sketch con una sorprendente confessione al seguito. Si scopre non sono stati in grado di disegnare molto questo mese, quindi hanno scaricato alcuni sketch per i fan.

Tra questi c’è Dabi, mostrato di recente, Izuku e Katsuki. Il protetto di All Might viene mostrato nel suo stato di Full Cowling mentre sferra un pugno. Con gli occhi sbiancati, Izuku sembra quasi demoniaco in questo scatto mentre è carico di energia.

Katsuki sembra più o meno lo stesso ritratto in battaglia. Con metà della sua faccia in ombra, l’eroe è in piedi nonostante il suo costume da eroe sia diviso in due.

In questo schizzo si può vedere una sfilza di tagli che gli sporcano il busto, ma Katsuki semplicemente incanala quel dolore nella rabbia contro chiunque stia combattendo qui.

Chiaramente, questi schizzi sono di prim’ordine e ciascuno di essi alimenta la grande guerra del momento del manga.

La Lega è pronta a rovesciare gli eroi una volta per tutte, ma la loro missione incontrerà resistenza ad ogni turno.

Izuku e Katsuki combatteranno fino alla morte per dimostrare che gli eroi sono ancora buoni. Quindi, se Dabi pensa di poter fermare il duo,è meglio che ci ripensi.