My Hero Academia dà il via alla seconda fase del conflitto finale

My Hero Academia ha ufficialmente dato il via alla fase due della guerra dell’Atto Finale con il nuovo capitolo.

Kohei Horikoshi ha iniziato l’Atto finale del manga sulla scia delle ricadute degli eventi della guerra del Fronte di Liberazione Paranormale. Con esso ha introdotto un nuovo tipo di Izuku Midoriya che ora sta cercando di controllare completamente One For All il più velocemente possibile.

Ora, dopo mesi di preparazione, il conflitto finale di My Hero Academia è davvero iniziato.

La fase due di questa guerra finale è iniziata con il nuovo capitolo della serie, ed è divertente perché questo è tecnicamente l’inizio della guerra in generale.

I capitoli precedenti hanno visto sia gli eroi che i cattivi preparsi finali per la guerra. Ora il capitolo 345 della serie ha dato il via a tutta l’azione in alto Ingranaggio.

Il capitolo 345 della serie riprende dal piano di All Might, con il capitolo precedente della serie che ha visto i cattivi intrappolati e separati.

Monoma usava il suo quirk di curvatura Kurogiri copiata per inviare tutti i cattivi in aree diverse.

Ciò era necessario per tenere separati All For One e Tomura Shigaraki poiché sono molto più forti insieme, e mentre i cattivi riescono a liberarsi dalle trappole, quel momento di ritardo era tutto ciò di cui avevano bisogno per spedirli in luoghi diversi.

La seconda fase del piano degli eroi divide ciascuno dei cattivi nei rispettivi campi di battaglia e getta le basi per alcuni impressionanti scontri finali come Shoto Todoroki che affronta Dabi, Hawks ed Endeavor che affrontano All For One e molti altri campi di battaglia.

Se questa guerra è qualcosa come l’ultima, sarà selvaggia.