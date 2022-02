My Hero Academia: un nuovo sketch ritrae Dabi

My Hero Academia è pronto a entrare in guerra in questo momento e il manga chiarisce che la posta in gioco per i suoi professionisti è più alta che mai.

All For One ha incontrato i nostri eroi con una forza mai vista e Dabi è diventato uno degli strumenti più determinanti della lega.

Ciò è stato reso ancora più chiaro nel manga questa settimana, ed è per questo che uno dei suoi assistenti condivide ora uno schizzo speciale di Dabi per i fan.

L’artwork proviene da Nagamoto1565, il profilo Twitter di uno degli assistenti di Kohei Horikoshi.

In passato, l’artista ha mostrato alcuni schizzi per i fan sulla propria pagina personale. Quindi, ovviamente, i fan sono stati felici di vederli spostare l’attenzione su Dabi dopo il capitolo più recente del manga.

Come si vede, il nuovo schizzo mette in evidenza il passato e il presente di Dabi in questo arco finale. Sullo sfondo c’è Dabi come lo conosciamo con la sua faccia sfregiata e il suo sorriso maniacale.

L’adulto è decisamente terrificante, ma anche la sua follia non può essere paragonata allo sguardo glaciale giovanile.

Lo schizzo mette in evidenza la giovinezza di Dabi in primo piano, che assume una postura ricurva.

Dabi sembra maltrattato nella sua attrezzatura da allenamento, ma le sue ferite più profonde sono dentro di lui.

Dopotutto, Dabi sembra morto qui dentro, e sappiamo tutti a chi è rivolto lo sguardo. Suo padre è la radice del trauma di Dabi e Endeavor sta per raccogliere i frutti dei suoi misfatti in questo arco finale.

Dabi è meglio conosciuto con il suo nome attuale, ma è nato Touya Todoroki.

Il ragazzo ha espresso il suo rancore con Endeavor al mondo e non vuole altro che uccidere Shoto a questo punto.

Ora, il manga di My Hero Academia mette i due fratelli l’uno contro l’altro e questo sketch è qui per ricordare ai fan quanto sia caduto Dabi nel corso degli anni.