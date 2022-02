My Hero Academia: Il volume 33 diventa uno dei più venduti di sempre

L’ultimo volume di My Hero Academia è diventato rapidamente una delle versioni più vendute del manga fino ad oggi!

L’ultimo volume della serie è uscito sugli scaffali in Giappone all’inizio di questo mese.

Parte del motivo per essere entusiasti di questo nuovo volume in particolare, è il fatto che raccoglie molti dei capitoli della corsa al vigilante di Izuku Midoriya.

Mentre l’Atto Finale della serie manga originale di Kohei Horikoshi continua, questi capitoli continuano ad essere tra i più importanti. Quindi non è davvero una sorpresa vedere che sta andando bene.

Secondo i numeri più recenti delle classifiche Weekly Oricon in Giappone, My Hero Academia Volume 33 ha già venduto oltre 548.000 copie in soli dieci giorni dalla prima uscita a inizio febbraio.

Questo è un nuovo record per il franchise in quanto è diventato il volume più venduto della serie fino ad oggi in questo breve lasso di tempo, prestigio precedentemente detenuto dal volume 32 con poco più di 539.000 copie. Ciò significa che i fan stanno acquistando i volumi più che mai!

Il volume 33 è uno dei volumi fisici più importanti da un po’ di tempo non solo per il suddetto materiale dei vigilantes, ma anche per alcune modifiche apportate a quel materiale.

Kohei Horikoshi ha realizzato alcune nuove illustrazioni esclusive per i fan che hanno acquistato il volume 33, e questo includeva nuovi schizzi speciali di Izuku, Ochaco e altro.

My hero Academia: il manga

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.