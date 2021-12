My Hero Academia – Kohei Horikoshi su quando si concluderà il manga

Come sappiamo, la fortunata serie manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi è entrata nella fase conclusiva con il capitolo 306 pubblicato lo scorso Marzo.

L’autore aveva inoltre spiegato come il finale del suo popolare shonen manga fosse stato pensato prima dell’inizio della serializzazione.

In occasione del Jump Festa ’22 Horikoshi è tornato sull’argomento e attraverso un messaggio scritto, che il doppiatore Daiki Yamashita (voce originale di Izuku Midoriya) ha letto sul palco, ha lasciato intendere quando i fan potranno leggere il finale dell’opera.

Horikoshi ha scritto che se le cose procederanno senza intoppi, la serie raggiungerà il suo obiettivo in circa un anno esatto da oggi; se non andrà tutto liscio, invece, lo stesso messaggio verrà letto anche il prossimo anno…

My Hero Academia è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 Luglio 2014 e al momento si compone di 32 volumi.

In Italia esce per Edizioni Star Comics.

La stagione 5 dell’anime di My Hero Academia ha debuttato il 27 Marzo 2021 e si compone di 25 episodi.

Al termine del 25° episodio è arrivato l’annuncio ufficiale della stagione 6, che debutterà a Ottobre 2022.

Anche in Italia la quinta stagione è uscita su Crunchyroll in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone, nella edizione in lingua originale sottotitolata:

Nella nuova stagione di My Hero Academia Deku e i suoi compagni della classe 1-A continuano il loro addestramento da Heroes per diventare sempre più forti!

Mediaset ha trasmesso su Italia 2 le prime quattro stagioni con il doppiaggio in Italiano.

Dynit ha pubblicato le prime quattro stagioni e i primi due film in home video.

Il film World Heroes’ Mission ha debuttato il 6 Agosto in Giappone e in Italia il 18 Novembre 2021 grazie a Dynit e Nexo Digital.