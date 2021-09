My Hero Academia Stagione 6 – l’annuncio ufficiale

La serie anime che adatta lo shonen manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi proseguirà con la stagione 6.

L’annuncio ufficiale è arrivato al termine del 25° e ultimo episodio della stagione 5.

La stagione 6 porterà in anime la saga della Guerra di Liberazione del Sovrannaturale, che racconta la guerra totale tra eroi e villain.

Di seguito il promo, attenzione agli spoiler!

La stagione 5 di My Hero Academia ha debuttato il 27 Marzo 2021 e si compone di 25 episodi.

Anche in Italia esce su Crunchyroll in streaming contemporaneo alla messa in onda in Giappone, nella edizione in lingua originale sottotitolata.

Nella nuova stagione di My Hero Academia Deku e i suoi compagni della classe 1-A continuano il loro addestramento da Heroes per diventare sempre più forti!

Le quattro stagioni precedenti sono state trasmesse da Mediaset doppiate in Italiano.

Dynit pubblicherà in autunno l’edizione home video della quarta stagione.

Il film World Heroes’ Mission ha debuttato il 6 Agosto in Giappone.

ll manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 28 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30.

Acquista la terza stagione in Blu-ray