My Hero Academia è entrato nell’ultimo arco narrativo, come rende noto il numero 16 della rivista Weekly Shonen Jump pubblicato da Shueisha in Giappone Lunedì 22 Marzo 2021.

Il capitolo 306 dello shonen manga di Kohei Horikoshi, intitolato “L’atto finale ha inizio“, ha segnato l’inizio dell’arco narrativo finale dell’opera.

Ricordiamo che il manga, edito da Edizioni Star Comics in Italia, è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump dal 2014 e al momento si compone di 29 volumi.

Il volume 30 uscirà il 2 Aprile 2021 nelle librerie del Giappone.

Star Comics presenta così My Hero Academia:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita…

Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

My Hero Academia su Italia 2

Dal 10 Marzo 2021 la fortunata serie anime di My Hero Academia è tornata su Italia 2 con i nuovi episodi inediti in prima visione tv.

Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, trasmetterà non solo la terza stagione, ma anche la quarta stagione e l’OVA in due parti Resistete! La prova di sopravvivenza.

Un totale di 52 nuovi episodi doppiati in Italiano, trasmessi ogni Mercoledì in prima serata.

La terza stagione è anche disponibile in home video dal 22 Febbraio 2021, in un unico cofanetto DVD o Blu-ray Disc edito da Dynit:

Finalmente i ragazzi potranno dormire fino a tardi e oziare tutto il giorno…tranne gli studenti della più famosa Scuola per Eroi: il liceo Yuuei.

Izuku e gli altri sono diretti al Campo Estivo, dove li stanno aspettando i Wild Wild Pussycat per sfidarli e proseguire nel loro intenso allenamento.

La strada per diventare un vero super-eroe è difficile e piena di ostacoli, ed è di primaria importanza che gli studenti della 1-A diventino più forti per riuscire a fronteggiare l’Unione dei Villain, che sta arruolando nelle sue file nemici sempre più potenti.

Acquista MA Ultra Analysis