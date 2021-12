My Hero Academia Stagione 6 – il periodo di uscita

La serie anime che adatta lo shonen manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi proseguirà con la stagione 6, di cui recentemente è stata mostrata la key visual.

La stagione 5 di My Hero Academia ha debuttato il 27 Marzo 2021 e si compone di 25 episodi.

Al termine del 25° episodio è arrivato l’annuncio ufficiale della stagione 6.

Ora, le pagine del numero 3-4/2022 di Weekly Shonen Jump rendono noto che le trasmissioni della stagione 6 partiranno sulle emittenti televisive del Giappone durante la stagione autunnale 2022.

Anche in Italia la quinta stagione è uscita su Crunchyroll in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone, nella edizione in lingua originale sottotitolata:

Nella nuova stagione di My Hero Academia Deku e i suoi compagni della classe 1-A continuano il loro addestramento da Heroes per diventare sempre più forti!

Mediaset ha trasmesso su Italia 2 le prime quattro stagioni con il doppiaggio in Italiano.

Dynit ha pubblicato le prime quattro stagioni e i primi due film in home video.

Il film World Heroes’ Mission ha debuttato il 6 Agosto in Giappone e in Italia il 18 Novembre 2021 grazie a Dynit e Nexo Digital.

Il manga è in corso di pubblicazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 32 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Ottobre 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics.