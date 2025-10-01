Let’s Play: come è il nuovo anime di Crunchyroll?

Dal 1º ottobre arriva su Crunchyroll Let’s Play, l’adattamento anime tratto dal popolarissimo webcomic di Leeanne M. Krecic, conosciuta come Mongie. Grazie all’accesso anticipato ho potuto vedere il primo episodio in anteprima, e posso dire che il debutto è partito con il piede giusto: fresco, attuale e sorprendentemente vicino al mondo che viviamo ogni giorno online.

La protagonista è Samara “Sam” Young, una giovane sviluppatrice di videogiochi che vive a Los Angeles. Sam ha realizzato il suo primo titolo, Ruminate, ed è pronta a coronare il sogno di farlo conoscere al mondo. Peccato che le cose non vadano come previsto: un famoso streamer stronca il gioco con una recensione durissima e, come se non bastasse, il destino decide di complicare tutto facendolo diventare, il suo nuovo vicino di casa.

Già da questo primo episodio si respira la combinazione di commedia romantica e slice of life che ha reso il webcomic tanto amato. Vengono affrontati temi molto attuali come l’ansia sociale, la pressione del mondo digitale e la difficoltà di esprimersi quando ci si sente sempre giudicati. Eppure il tutto è raccontato con leggerezza, ironia e una buona dose di momenti teneri.

Il lavoro tecnico è di altissimo livello: l’animazione è curata dallo studio OLM, con una regia affidata a Daiki Tomiyasu e musiche di Conisch che danno subito un tono fresco e moderno. Non mancano dettagli nerd che faranno sorridere chi vive immerso tra gaming e cultura pop, mentre il cast di personaggi promette di arricchirsi di figure interessanti già dai prossimi episodi.

E poi sì, c’è anche il “doggo” citato nella sinossi ufficiale: una presenza che riesce a strappare un sorriso in ogni scena.

Con un’apertura briosa e uno stile visivo accattivante, Let’s Play sembra pronta a conquistare tanto i fan storici del webcomic quanto chi non conosce ancora la serie. Dopo questo primo episodio, la curiosità di vedere come evolverà il rapporto tra Sam e il suo nuovo vicino è già alle stelle.