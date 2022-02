My Hero Academia festeggia Izuku e Ochaco con una nuova illustrazione

Il creatore di My Hero Academia Kohei Horikoshi celebra Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka che si avvicinano ancora di più, con un’adorabile illustrazione. L’atto finale della serie è stato il più intenso del manga poiché ha messo alla prova Izuku e gli altri giovani eroi più che mai. In particolare questo riguarda le relazioni di Izuku.

Dal momento in cui ha deciso di fare un periodo come vigilante, costringendo gli altri membri della classe 1 A a inseguirlo e riportarlo a scuola con ogni mezzo necessario.

Questi capitoli in particolare sono in realtà al centro del nuovo volume che arriverà presto in Giappone.

Nel mese prossimo è prevista l’uscita del volume 33 di My Hero Academia in Giappone e la serie ha rivelato una raccolta di nuovi sketch divertenti. Tali illustrazioni sono incluse nel volume.

Tra i nuovi sketch ci sono alcuni che ritraggono Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo e altri, ma quello con Ochaco e Izuku ha catturato l’interesse dei fan.

Ecco a voi qui di seguito lo sketch di cui si sta parlando, come riportato da comicbook:

This is official art EXCUSE ME? I thought everyone was just reposting hk for some reason HOLY FUCK pic.twitter.com/tUobJGQfcb — LK (@lkwritesthings) January 30, 2022

My Hero Academia ha avvicinato Izuku e Ochaco più di quanto non lo siano mai stati prima, poiché è stata determinante non solo nel dargli un senso e riportarlo al Liceo U.A., ma è stata la figura centrale nell’aiutare i cittadini ad accettarlo meglio. È stata la sua supplica più emozionante fino ad oggi, e a darla tutta la più eroica che sia mai stata poiché la serie prepara qualcosa di ancora più grande in arrivo per lei nel climax dell’atto finale. Ma questo ruolo è ancora un mistero come nei capitoli più recenti.

My Hero Academia: Il manga

Nel manga si sta preparando il terreno per lo scontro finale tra gli eroi e i villains, ma non è ancora stato rivelato quale piega prenderà questo ultimo combattimento.

È chiaro che gli eroi stanno pianificando una sorta di nuovo piano mentre preparano la loro prossima mossa, ma deve ancora essere rivelato. Quando inizierà, la serie sarà probabilmente piena di nient’altro che azione mentre si prepara a porre fine a tutto.

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.